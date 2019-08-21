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РИА Новости
Культура

Украинская певица обвинила Бузову в плагиате

04:37 21.08.2019 (обновлено: 04:39 21.08.2019)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПевица Ольга Бузова
Певица Ольга Бузова
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Певица Ольга Бузова. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Украинская певица Оля Полякова утверждает, что российская исполнительница Ольга Бузова в своем новом клипе на песню “#Лайкер” скопировала ее ролик “Королева ночи”. Об этом артистка заявила в Instagram.
"Приятно быть цитируемым живым классиком", — написала она, приложив в качестве иллюстрации фотоколлаж, на котором изображена она и Бузова.
При этом ряд комментаторов усомнились в правоте Поляковой, отметив что сейчас в тренде мода 90-х годов. "В таком случае, вы украли образ Аллегровой!" - написал один из пользователей.
Оля Полякова – украинская певица, телеведущая и актриса. Ее дискография насчитывает три альбома. В феврале 2018 года певица была признана самой красивой женщиной года Украины по версии журнала "Viva!".
Ольга Бузова — бывшая участница, а затем ведущая реалити-шоу "Дом-2" на телеканале ТНТ. С 2011 года артистка начала музыкальную деятельность, а в 2017-м представила дебютный студийный альбом "Под звуки поцелуев".
Ольга Бузова
2 августа, 13:19Радио
Истерика ничего не даст. Бузова заявила, что молится по ночам за Россию
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КультураОля Полякова (певица)Ситуация на УкраинеОльга БузоваРоссияУкраина
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