Экс-астронавт НАСА рассказал о недостатках робота "Федора"

ВАШИНГТОН, 21 авг – РИА Новости. Роботы помогут человеку в освоении космоса, но никогда не смогут полностью заменить его в этом, считает бывший астронавт НАСА, более года проживший на МКС, Скотт Келли.

"Роботы – не люди. Они могут выполнять некоторые задания, но никогда не смогут заменить человеческую природу", - заявил Келли РИА Новости, решительно исключив потенциальную возможность того, что роботы когда-либо смогут полностью заменить человека в исследовании космоса.

В четверг на корабле "Союз МС-14" на МКС отправится российский человекоподобный робот "Федор", перед отправкой в космос он получил новое имя – Skybot F-850.

Комментируя предстоящую отправку на МКС российского робота, американский астронавт отметил, что в целом на орбите роботы могут быть "полезны, если они работают" и в "идеале облегчат" жизнь экипажа.

В 2011 году НАСА отправило на МКС торс человекоподобного робота Robonaut-2, он оставался на орбите несколько лет, однако "не пережил" сложную техническую операцию по добавлению ему ног, которую в течение нескольких дней проводил экипаж станции. После нее робота не смогли включить и убрали в хранение. На Землю он вернулся лишь в 2018 году.