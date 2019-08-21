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РИА Новости

Экс-астронавт НАСА рассказал о недостатках робота "Федора"

03:30 21.08.2019 (обновлено: 04:33 21.08.2019)
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© Фото предоставлено оргкомитетом конференции "РобоСектор"Робот Федор
Робот Федор
© Фото предоставлено оргкомитетом конференции "РобоСектор"
Робот Федор. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 21 авг – РИА Новости. Роботы помогут человеку в освоении космоса, но никогда не смогут полностью заменить его в этом, считает бывший астронавт НАСА, более года проживший на МКС, Скотт Келли.
"Роботы – не люди. Они могут выполнять некоторые задания, но никогда не смогут заменить человеческую природу", - заявил Келли РИА Новости, решительно исключив потенциальную возможность того, что роботы когда-либо смогут полностью заменить человека в исследовании космоса.
В четверг на корабле "Союз МС-14" на МКС отправится российский человекоподобный робот "Федор", перед отправкой в космос он получил новое имя – Skybot F-850.
Комментируя предстоящую отправку на МКС российского робота, американский астронавт отметил, что в целом на орбите роботы могут быть "полезны, если они работают" и в "идеале облегчат" жизнь экипажа.
В 2011 году НАСА отправило на МКС торс человекоподобного робота Robonaut-2, он оставался на орбите несколько лет, однако "не пережил" сложную техническую операцию по добавлению ему ног, которую в течение нескольких дней проводил экипаж станции. После нее робота не смогли включить и убрали в хранение. На Землю он вернулся лишь в 2018 году.
Собеседник агентства Скотт Келли не знает, когда НАСА отправит в космос нового человекоподобного робота, но, между тем, не исключает, что однажды в космосе "возможна" встреча и совместная работа человекоподобных роботов из США и России.
Антропоморфный робот Федор
Вчера, 13:55РИА Новости
"Роскосмос" нашел попутчицу космическому роботу "Федору"
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КосмосСкотт КеллиНАСАРоссияСШАРИА Наука
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