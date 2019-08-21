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РИА Новости

Трамп отложил встречу с премьером Дании из-за Гренландии

03:16 21.08.2019 (обновлено: 05:23 21.08.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент США Дональд Трамп
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отложил встречу с премьером Дании Метте Фредериксен из-за ее нежелания обсуждать продажу крупнейшего в мире острова Гренландия.
Фредериксен ранее назвала идею Трампа абсурдной, но отметила, что Дания по-прежнему готовится к визиту президента США, запланированному на 2-3 сентября.

"Дания - очень особенная страна с невероятными людьми, но, основываясь на комментариях премьер-министра Метте Фредериксен, что она не заинтересована в обсуждении приобретения Гренландии, я перенесу нашу встречу, запланированную через две недели, на другое время", - написал Трамп в Twitter.

Ранее в ходе пресс-конференции Трамп подтвердил, что действительно интересовался возможностью покупки Гренландии. Остров принадлежит Дании и имеет стратегическое значение для освоения Арктики.
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ДанияДональд ТрампСШАГренландияВ мире
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ЛКЛысый Кучерявый
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Теперь понятно, что Трамп только ради Гренландии ехать собирался.
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ААнатолий
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