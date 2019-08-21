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РИА Новости

Пушков прокомментировал слова Трампа о возвращении России в G8

03:15 21.08.2019 (обновлено: 07:43 21.08.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПредседатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в Twitter слова президента США Дональда Трампа, заявившего, что он не будет возражать против возвращения России в "большую семерка" и возобновления работы этой группы в формате G8.
“Здравая мысль, более того - единственно верная. Остается лишь непонятным, как это сочетается с 70 видами санкций, которые США ввели против России”, - отметил парламентарий.
При этом Пушков подчеркнул, что прежде чем рассуждать о G8, необходимо отказаться от санкций.
Россию перестали приглашать на встречи семи ведущих стран мира после событий в Крыму и на Украине в 2014 году.
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19 августа, 03:35РИА Новости
Экс-посол Франции считает, что Трамп может через год пригласить Россию в G7
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Дональд ТрампG8Алексей ПушковРоссияСШАTwitterВ мире
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Один из немногих НОРМАЛЬНЫХ сенаторов! Молодец!
21 августа, 04:56
22ded.dedushka
1200000
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