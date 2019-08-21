Пушков прокомментировал слова Трампа о возвращении России в G8

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в Twitter слова президента США Дональда Трампа, заявившего, что он не будет возражать против возвращения России в "большую семерка" и возобновления работы этой группы в формате G8.
“Здравая мысль, более того - единственно верная. Остается лишь непонятным, как это сочетается с 70 видами санкций, которые США ввели против России”, - отметил парламентарий.
При этом Пушков подчеркнул, что прежде чем рассуждать о G8, необходимо отказаться от санкций.
Россию перестали приглашать на встречи семи ведущих стран мира после событий в Крыму и на Украине в 2014 году.