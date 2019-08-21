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РИА Новости

Кравчук рассказал о роли США в отказе Украины от ядерного оружия

02:02 21.08.2019 (обновлено: 07:20 21.08.2019)
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© РИА Новости / Евгений Котенко / Перейти в фотобанкЭкс-президент Украины Леонид Кравчук
Экс-президент Украины Леонид Кравчук
© РИА Новости / Евгений Котенко
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Экс-президент Украины Леонид Кравчук. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Киев был вынужден отказаться ядерного оружия из-за угрозы экономических санкций со стороны США, об этом заявил в эфире “24 канала” экс-президент Украины Леонид Кравчук.
"Нас поставили прямо перед выбором – или мы складываем ядерное оружие, или на нас окажут экономическое давление, в том числе и применят санкции", – сказал политик.
Он добавил, что кроме внешнего давления были и внутренние проблемы, прежде всего – экономические, поскольку денег на содержание огромной армии не было.
Ранее Кравчук заявлял, что если бы Украина не отказалась от ядерного оружия, она была бы похожа на "обезьяну с гранатой". Он отметил, что не жалеет о решении ликвидировать ядерный арсенал страны.
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на Петербургском международном экономическом форуме 2019
8 июня, 18:10РИА Новости
США никогда не позволили бы Украине иметь ядерное оружие, считает Пушков
После распада СССР Киев унаследовал значительный ядерный арсенал. Он состоял из 1,7 тысячи ядерных боеголовок, 176 межконтинентальных ракет и 44 стратегических бомбардировщиков. Однако в 1994 году Украина, Россия, США и Британия подписали Будапештский меморандум, который служил международным соглашением о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия.
В соответствии с договором, ядерный арсенал на территории Украины был ликвидирован, а ядерные державы обязались гарантировать Киеву безопасность.
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Ситуация на УкраинеЛеонид КравчукВеликобританияРоссияСССРСШАУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Зато Россия бы побоялась захватывать Крым и поддерживать сепаратистов.
21 августа, 05:54
Алексей Северов
104140482
Угу, бандеровец с ядерной бомбой. Представляю себе эту картину =)))
21 августа, 04:24
СССергей Смирнов
305003672
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