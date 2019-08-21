Кравчук рассказал о роли США в отказе Украины от ядерного оружия

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Киев был вынужден отказаться ядерного оружия из-за угрозы экономических санкций со стороны США, об этом заявил в эфире Киев был вынужден отказаться ядерного оружия из-за угрозы экономических санкций со стороны США, об этом заявил в эфире “24 канала” экс-президент Украины Леонид Кравчук.

"Нас поставили прямо перед выбором – или мы складываем ядерное оружие, или на нас окажут экономическое давление, в том числе и применят санкции", – сказал политик.

Он добавил, что кроме внешнего давления были и внутренние проблемы, прежде всего – экономические, поскольку денег на содержание огромной армии не было.

Ранее Кравчук заявлял, что если бы Украина не отказалась от ядерного оружия, она была бы похожа на "обезьяну с гранатой". Он отметил, что не жалеет о решении ликвидировать ядерный арсенал страны.

После распада СССР Киев унаследовал значительный ядерный арсенал. Он состоял из 1,7 тысячи ядерных боеголовок, 176 межконтинентальных ракет и 44 стратегических бомбардировщиков. Однако в 1994 году Украина, Россия, США и Британия подписали Будапештский меморандум, который служил международным соглашением о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия.