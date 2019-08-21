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РИА Новости

Исследование: учителям неинтересно использовать в работе новые технологии

00:25 21.08.2019 (обновлено: 07:59 21.08.2019)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкУчитель в классе школы
Учитель в классе школы
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Учитель в классе школы. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Школьным учителям неинтересно использовать в работе новые педагогические технологии обучения, кроме того, педагоги недостаточно компетентны в теории технологизации образования, следует из исследования ФИРО РАНХиГС, имеющегося в распоряжении РИА Новости.
Сотрудники Федерального института развития образования (ФИРО) РАНХиГС провели исследование среди учителей всех предметных областей с первого по 11-й класс из 12 регионов, которое позволило определить рейтинг методических проблем при использовании новых педагогических технологий обучения.
"С явным отрывом в "горячей десятке" лидирует отсутствие у педагогов потребности и интереса к использованию новых технологий и недостаточная компетентность в теории технологизации образования", - говорится в исследовании.
На третьем месте рейтинга оказались "неумение организовать исследовательскую, самостоятельную, проектную, групповую работу школьников" и "незнание технологии экспериментальной и исследовательской педагогической деятельности".
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Кроме того, среди методических проблем присутствует неинформированность о методах саморегуляции и самоуправления эмоционально-психологическим и физическим состоянием, неумение применять информацию о технологиях обучения к собственной работе, ограниченность возможности проходить методические стажировки, а также незнание методик педагогической диагностики, снятия стрессов и тревожности у школьников.
"Несмотря на то, что требования Федерального государственного образовательного стандарта общего образования (ФГОС ОО) ориентированы на использование новых технологий ...преобладающими в школе остаются старые классические методы преподавания. Причем лидирующие позиции, как и прежде, занимает традиционный урок", - заявляют ученые.
Важнейшей организационной причиной этого исследователи называют нехватку времени: если на подготовку к традиционному уроку учителя тратят в среднем 40% своего рабочего дня, то к инновационному уроку готовятся в среднем на 20% дольше. Меньше всего педагоги тратят на подготовку лекций и домашних заданий, что, по мнению ученых, может быть следствием возможной недооценки учителями значения методического обеспечения детской самостоятельной работы.
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"В то же время важно, что участники опроса признают необходимость увеличения доли таких форм обучения, как компьютерное и интерактивное (с 32 до 41% учебного времени), самостоятельная классная работа (с 33 до 47%), конференции (с 10 до 16 %)", - отмечается в исследовании.
Ученые также выявили барьеры, которые чаще всего мешают учителям при подготовке и проведении инновационных уроков. Самые распространенные из них - "большие временные затраты на подготовку" и "отсутствие необходимых наглядных и дидактических материалов". Педагоги также указывают и на недостаточное количество курсов повышения квалификации, высокую наполняемость классов, дефицит необходимой методической литературы, сетуют на "избыток различных совещаний" и "отсутствие компетентных консультантов".
"Сложно ожидать от педагога высокой мотивации, интереса к инновационной деятельности, если он перегружен, не может получить своевременной и адекватной помощи со стороны администрации школы, методистов, организаций дополнительного профессионального образования", - заявляют ученые.
В рамках исследования были опрошены 173 учителя начальных классов и 239 представителей основной и старшей школы. Педагогический стаж респондентов от менее пяти лет работы до более 20 лет.
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