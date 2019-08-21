Исследование: учителям неинтересно использовать в работе новые технологии

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Школьным учителям неинтересно использовать в работе новые педагогические технологии обучения, кроме того, педагоги недостаточно компетентны в теории технологизации образования, следует из исследования ФИРО РАНХиГС, имеющегося в распоряжении РИА Новости.

Сотрудники Федерального института развития образования (ФИРО) РАНХиГС провели исследование среди учителей всех предметных областей с первого по 11-й класс из 12 регионов, которое позволило определить рейтинг методических проблем при использовании новых педагогических технологий обучения.

"С явным отрывом в "горячей десятке" лидирует отсутствие у педагогов потребности и интереса к использованию новых технологий и недостаточная компетентность в теории технологизации образования", - говорится в исследовании.

На третьем месте рейтинга оказались "неумение организовать исследовательскую, самостоятельную, проектную, групповую работу школьников" и "незнание технологии экспериментальной и исследовательской педагогической деятельности".

Кроме того, среди методических проблем присутствует неинформированность о методах саморегуляции и самоуправления эмоционально-психологическим и физическим состоянием, неумение применять информацию о технологиях обучения к собственной работе, ограниченность возможности проходить методические стажировки, а также незнание методик педагогической диагностики, снятия стрессов и тревожности у школьников.

"Несмотря на то, что требования Федерального государственного образовательного стандарта общего образования (ФГОС ОО) ориентированы на использование новых технологий ...преобладающими в школе остаются старые классические методы преподавания. Причем лидирующие позиции, как и прежде, занимает традиционный урок", - заявляют ученые.

Важнейшей организационной причиной этого исследователи называют нехватку времени: если на подготовку к традиционному уроку учителя тратят в среднем 40% своего рабочего дня, то к инновационному уроку готовятся в среднем на 20% дольше. Меньше всего педагоги тратят на подготовку лекций и домашних заданий, что, по мнению ученых, может быть следствием возможной недооценки учителями значения методического обеспечения детской самостоятельной работы.

"В то же время важно, что участники опроса признают необходимость увеличения доли таких форм обучения, как компьютерное и интерактивное (с 32 до 41% учебного времени), самостоятельная классная работа (с 33 до 47%), конференции (с 10 до 16 %)", - отмечается в исследовании.

Ученые также выявили барьеры, которые чаще всего мешают учителям при подготовке и проведении инновационных уроков. Самые распространенные из них - "большие временные затраты на подготовку" и "отсутствие необходимых наглядных и дидактических материалов". Педагоги также указывают и на недостаточное количество курсов повышения квалификации, высокую наполняемость классов, дефицит необходимой методической литературы, сетуют на "избыток различных совещаний" и "отсутствие компетентных консультантов".

"Сложно ожидать от педагога высокой мотивации, интереса к инновационной деятельности, если он перегружен, не может получить своевременной и адекватной помощи со стороны администрации школы, методистов, организаций дополнительного профессионального образования", - заявляют ученые.