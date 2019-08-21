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РИА Новости

Ворона или кролик? Новая оптическая иллюзия поразила пользователей Сети

00:05 21.08.2019
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Пользователей Сети запутала оптическая иллюзия, на которой изображен не то кролик, не то ворона. Видео было изначально опубликовано в твиттере хостинга изображений Imgur, но вирусным стало после того, как его перепостил пользователь по имени Dan Quintano.
"Кролики любят, когда им гладят нос", — написал мужчина в комментарии к видео, на котором на самом деле изображена ворона.
Пост собрал 34 тысячи лайков и собрал множество комментариев.
Многие написали, что не сразу поняли, что происходит на записи. Кто-то начал делиться кадрами со своими домашними кроликами и воронами, а кто-то вспомнил старую оптическую иллюзию, на которой сложно определить, утка это или кролик.
Автомобильный трафик
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Оптическая иллюзия с исчезающими автомобилями озадачила пользователей Сети
183959750
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