Ворона или кролик? Новая оптическая иллюзия поразила пользователей Сети

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Пользователей Сети запутала оптическая иллюзия, на которой изображен не то кролик, не то ворона. Видео было изначально опубликовано в твиттере хостинга изображений Imgur, но вирусным стало после того, как его перепостил пользователь по имени Dan Quintano.

"Кролики любят, когда им гладят нос", — написал мужчина в комментарии к видео, на котором на самом деле изображена ворона.

Пост собрал 34 тысячи лайков и собрал множество комментариев.