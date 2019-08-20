Это вам не велосипед. Украинцев разозлил огромный кортеж Зеленского

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Украинских интернет-пользователей возмутило видео с кортежем президента Украины Владимира Зеленского, для которого перекрыли движение по трассе.

Ролик опубликовал журналист Александр Гончаров. На записи украинский лидер вместе со своим израильским коллегой Биньямином Нетаньяху возвращается из Бабьего Яра в сопровождении более двух десятков автомобилей.

"Где велосипед?" — спрашивает Максим Новохатский, намекая на обещание президента отказаться от кортежей в пользу двухколесного средства передвижения.

"К чему эти понты?" — высказался Дмитрий Марунич.

"Не хватает только кареты скорой помощи", — считает Людмила Соловьева.

"Вот вам ваш слуга народа, во всей красе", — написал Konstantyn Parko

"Этот, походу, всю "Студию Квартал-95" с собой возит", — предположил Виталий Новицкий.

"Такое впечатление, что в этой стране могут напасть на каждом шагу, поэтому нужно столько полиции для сопровождения", — говорится в записи Irina B. Pavlikovska.

Впрочем, некоторые комментаторы вступились за украинского лидера. Они напомнили, что в кортеже с Зеленским едет премьер Израиля.

"Не перебарщивайте, а то уже сами смешно выглядите, когда из пальца высасываете сенсацию. Так первых гостей из Израиля (и не только) везде катают", - написал Viktor Fromm