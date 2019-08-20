Зеленский не готов к диалогу с республиками Донбасса, считает глава ЛНР

"Власть в Украине поменялась, с приходом к власти Зеленского и жители республики, и жители самой Украины питали надежду на то, что что-то изменится в лучшую сторону, хотя бы как минимум будет прекращена война, хотя бы начнется хоть какой-то диалог с республиками, который, возможно, хоть к чему-то привел бы положительному. Но, как показала практика, пока что никакого диалога нет и в ближайшей перспективе, мне так кажется, что и не будет, потому что Зеленский не самостоятельный игрок и не готов принимать самостоятельные решения", - заявил Пасечник на встрече с руководством профсоюзных организаций республики в Луганске.