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РИА Новости

Зеленский не готов к диалогу с республиками Донбасса, считает глава ЛНР

23:06 20.08.2019
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© Фото предоставлено Администрацией главы Луганской народной республикиИ.о. главы самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник
И.о. главы самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник
© Фото предоставлено Администрацией главы Луганской народной республики
УГАНСК, 20 авг - РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник считает, что президент Украины Владимир Зеленский не готов к диалогу с лидерами самопровозглашенных республик Донбасса.
"Власть в Украине поменялась, с приходом к власти Зеленского и жители республики, и жители самой Украины питали надежду на то, что что-то изменится в лучшую сторону, хотя бы как минимум будет прекращена война, хотя бы начнется хоть какой-то диалог с республиками, который, возможно, хоть к чему-то привел бы положительному. Но, как показала практика, пока что никакого диалога нет и в ближайшей перспективе, мне так кажется, что и не будет, потому что Зеленский не самостоятельный игрок и не готов принимать самостоятельные решения", - заявил Пасечник на встрече с руководством профсоюзных организаций республики в Луганске.
По мнению Пасечника, Зеленский мало чем отличается от предыдущего президента Украины Петра Порошенко, так как "выполняет те же указания". Пасечник уточнил, что ведет речь об указаниях "прозападных политиков, указания Запада и Америки".
"Мы просим признать ваш выбор. Украина, Зеленский, признайте нашу самостоятельность, признайте нашу легитимность. И дайте нам свободу принятия решений… Не готов он (Зеленский - ред.) беседовать с руководством республик, и Донецкой, и Луганской республики", - заявил глава ЛНР.
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