Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-20T22:21Z
https://ria.ru/20190820/1557722465.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155772/23/1557722333_0:0:2732:1537_1036x0_80_0_0_49599246ce63a978042f36ceb3eefda5.jpg
РИА Новости

Биография актрисы Александры Назаровой

22:21 20.08.2019
908
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкОткрытие 90-го юбилейного сезона театра им.М.Н.Ермоловой
Открытие 90-го юбилейного сезона театра им.М.Н.Ермоловой
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Александра Ивановна Назарова родилась 17 июля 1940 года в Ленинграде (сейчас Санкт-Петербург).
В 1961 году окончила Ленинградский театральный институт имени Островского (курс Бориса Зона) и сразу стала актрисой Центрального детского театра.
Играла роли: Светланы в "Золотом сердце", Кошки Флоры в спектакле "Похищение луковиц", Моти в "Белеет парус одинокий", Риты Слыщенко в "Они и мы" (режиссер Анатолий Эфрос).
В 1965 году Александра Назарова пришла на прослушивание в театр имени Ермоловой и поступила в труппу.
Среди значимых ролей в театре - Элен Келлер в "Сотворившей чудо", Костик в "Лунной сонате", Жульетта в "Бале воров", докторша Таня "Завтра в семь" (по роману Константина Симонова "Живые и мертвые").
В 90-е годы значимыми театральными работами актрисы стали спектакли "Танго" Мрожека и "Калигула" Камю. В "Танго" актриса играла эксцентричную бабушку Евгению. В "Калигуле" - Горбуна.
С 1995 Назарова играла Анну Кеннеди в спектакле "Мария Стюарт".
В последнее десятилетие в репертуаре актрисы было четыре спектакля: "Мария Стюарт" (кормилица), "Фотофиниш" - (Стэлла), "День космонавтики" (Нюша), "Мы не одни, дорогая!" (мисс Браун).
С 1960 годов Александра Назарова стала сниматься в кино - сразу после окончания театрального училища.
Снялась более чем в 80 фильмах и телесериалах. Наиболее известна зрителям по ролям в фильмах "А если это любовь?", "Экипаж", "Принцесса на бобах", сериалам "Бригада" и "Моя прекрасная няня".
В 2001 году Александре Ивановне Назаровой было присвоено звание народной артистки Российской Федерации.
Актриса дважды была замужем. Сын Дмитрий погиб в 41 год.
20 августа Александра Назарова скончалась в Москве на 80-м году жизни.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
000602
Обсудить 0
Александра Назарова (актриса)РоссияСправки
Рекомендуем
Актриса Александра Назарова на закрытии 89-го сезона Московского драматического театра имени М.Н. Ермоловой.
Умерла актриса Александра Назарова
РИА
Новости
Открытие 90-го юбилейного сезона театра им.М.Н.Ермоловой
В театре назвали причину смерти Александры Назаровой
Скорая помощь в Турции
Пострадавшую в Турции двенадцатилетнюю россиянку могут перевезти в Россию
Президент США Дональд Трамп
Дональд Трамп поддерживает возвращение России в G8
Лента
новостей
Заместитель председателя правления Пенсионного фонда России Алексей Иванов в суде
Медведев уволил замглавы ПФР Иванова в связи с утратой доверия
Медведь
В Канаде медведь загрыз французского композитора
Певица Олеся Яковлева
Певица Олеся Яковлева погибла в Приморье
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
"Мама, меня сожгли": в Урюпинске цыган обвинили в нападении на мальчика
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте во время выступления в сенате. 20 августа 2019
Премьер Италии объявил об отставке
Празднование Томатины в городе Буньоль, Испания. 30 августа 2017
Устроившие битву помидорами петербуржцы разгневали пользователей Сети
Скриншот видео встречи в аэропорту Киева премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху и его супруги Сары
Офис Зеленского ответил на критику жены Нетаньяху
Врачи во время операции
Ребенок умер от загадочной болезни через четыре дня после выписки
Жена Нетаньяху бросила на землю кусок приветственного каравая в Киеве
Жена Нетаньяху отказалась попробовать украинский каравай
Свадебные кольца
Мужчина забыл о жене после падения на свадьбе
Президент Дональд Трамп
Трамп допустил назначение Салливана послом в Москве
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:32Венесуэла осудила угрозу США ввести морскую блокаду страны
00:28Астронавты выйдут в открытый космос для установки стыковочного адаптера
00:27США одобрили продажу Тайваню истребителей F-16, несмотря на протесты Пекина
00:25Исследование: учителям неинтересно использовать в работе новые технологии
00:20Сепаратисты, захватившие власть в Адене, хотят контролировать юг Йемена
00:17Депутат Рады посоветовал Зеленскому не бояться разговора с Путиным
00:06Сепаратисты в Йемене не отводили отряды от госучреждений в Адене
00:05Ворона или кролик? Новая оптическая иллюзия поразила пользователей Сети
23:53Это вам не велосипед. Украинцев разозлил огромный кортеж Зеленского
23:45В США рассказали о разработке гиперзвуковой ракеты, запрещенной ДРСМД
23:39Ветеран СВР Коротков рассказал, как позировал художнику Шилову
23:33Трамп рассказал о переговорах с представителями Венесуэлы
23:31Трамп допустил новое снижене налогов в США
23:29Китай поддержал российскую концепцию безопасности в Персидском заливе
23:14В Судане сформировали суверенный совет
23:12Смолкин назвал Назарову замечательной артисткой и светлым человеком
23:06Зеленский не готов к диалогу с республиками Донбасса, считает глава ЛНР
22:56Захарова призвала МИД Турции помочь пострадавшей в Бодруме девочке
22:42Пострадавшую в Турции двенадцатилетнюю россиянку могут перевезти в Россию
22:25Трамп предложил посредничество в решении конфликта между Индии и Пакистаном
Лента новостейМолния