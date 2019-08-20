Биография актрисы Александры Назаровой

Александра Ивановна Назарова родилась 17 июля 1940 года в Ленинграде (сейчас Санкт-Петербург).

В 1961 году окончила Ленинградский театральный институт имени Островского (курс Бориса Зона) и сразу стала актрисой Центрального детского театра.

Играла роли: Светланы в "Золотом сердце", Кошки Флоры в спектакле "Похищение луковиц", Моти в "Белеет парус одинокий", Риты Слыщенко в "Они и мы" (режиссер Анатолий Эфрос).

В 1965 году Александра Назарова пришла на прослушивание в театр имени Ермоловой и поступила в труппу.

Среди значимых ролей в театре - Элен Келлер в "Сотворившей чудо", Костик в "Лунной сонате", Жульетта в "Бале воров", докторша Таня "Завтра в семь" (по роману Константина Симонова "Живые и мертвые").

В 90-е годы значимыми театральными работами актрисы стали спектакли "Танго" Мрожека и "Калигула" Камю. В "Танго" актриса играла эксцентричную бабушку Евгению. В "Калигуле" - Горбуна.

С 1995 Назарова играла Анну Кеннеди в спектакле "Мария Стюарт".

В последнее десятилетие в репертуаре актрисы было четыре спектакля: "Мария Стюарт" (кормилица), "Фотофиниш" - (Стэлла), "День космонавтики" (Нюша), "Мы не одни, дорогая!" (мисс Браун).

С 1960 годов Александра Назарова стала сниматься в кино - сразу после окончания театрального училища.

Снялась более чем в 80 фильмах и телесериалах. Наиболее известна зрителям по ролям в фильмах "А если это любовь?", "Экипаж", "Принцесса на бобах", сериалам "Бригада" и "Моя прекрасная няня".

В 2001 году Александре Ивановне Назаровой было присвоено звание народной артистки Российской Федерации.

Актриса дважды была замужем. Сын Дмитрий погиб в 41 год.

20 августа Александра Назарова скончалась в Москве на 80-м году жизни.