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РИА Новости
Культура

Умерла актриса Александра Назарова

21:39 20.08.2019 (обновлено: 23:48 20.08.2019)
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© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаАктриса Александра Назарова на закрытии 89-го сезона Московского драматического театра имени М.Н. Ермоловой.
Актриса Александра Назарова на закрытии 89-го сезона Московского драматического театра имени М.Н. Ермоловой.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. На 80-м году жизни умерла народная артистка России Александра Назарова, сообщили в театре имени Ермоловой.

"Только что пришло горькое известие: не стало удивительной, прекрасной, уникальной Александры Ивановны Назаровой. Это невосполнимая утрата не только для нашего театра, но и для всего российского искусства", — рассказали в театре.

Дата, время и место прощания пока не известны.
Заместитель художественного руководителя Театра имени М.Ермоловой Галина Боголюбова рассказала РЕН ТВ, что актриса проходила лечение в больнице с июля из-за проблем с легкими.
Александра Назарова родилась 17 июля 1940 года в Ленинграде. В 1961-м окончила Ленинградский театральный институт имени Островского и сразу стала актрисой Центрального детского театра.
Открытие 90-го юбилейного сезона театра им.М.Н.Ермоловой
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Биография актрисы Александры Назаровой
В 1965 году Александра Назарова пришла на прослушивание в театр имени Ермоловой и поступила в труппу. Среди значимых ролей в театре — Элен Келлер в "Сотворившей чудо", Костик в "Лунной сонате", Жульетта в "Бале воров", докторша Таня "Завтра в семь" (по роману Константина Симонова "Живые и мертвые").
С 1960-х годов Назарова стала сниматься в кино — сразу после окончания театрального училища.
Снялась более чем в 80 фильмах и телесериалах, среди которых "Граница. Таежный роман", "Бригада", "Ночной дозор", "Елки 1914". Многим актриса известна по роли Надежды Михайловны, бабушки Виктории, в сериале "Моя прекрасная няня".
Назарова также озвучивала фильмы. Ее голос можно услышать в картинах "Сорвиголова", "Матрица. Перезагрузка", "Плохой Санта", "Гарри Поттер и Орден Феникса", "Гарри Поттер и дары смерти. Часть 1", "Интерстеллар", "Безумный Макс. Дорога ярости".
В 2001 году актриса получила звание народной артистки.
© РИА Новости / Василий МалышевАлександра Ивановна Назарова, артистка Московского драматического театра имени М. Н. Ермоловой.
Александра Ивановна Назарова, артистка Московского драматического театра имени М. Н. Ермоловой.
© РИА Новости / Василий Малышев
Александра Ивановна Назарова, артистка Московского драматического театра имени М. Н. Ермоловой.
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КультураАлександра Назарова (актриса)Россия
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