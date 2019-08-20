В театре назвали причину смерти Александры Назаровой

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Заместитель художественного руководителя Театра имени М.Ермоловой Галина Боголюбова назвала причину смерти народной артистки России Александры Назаровой.

По ее словам, актриса проходила лечение в больнице с июля из-за проблем с легкими.

"Она и на трубках лежала, и в кому впадала", – рассказала Боголюбова телеканалу РЕН ТВ. Она не уточнила, какой диагноз врачи поставили Назаровой.

Артистка умерла в возрасте 79 лет. Дата и место прощания пока неизвестны.

Александра Назарова родилась в Ленинграде. Она снялась более чем в 80 фильмах и телесериалах, среди которых "Бригада", "Ночной дозор", "Ночные сестры", "А если это любовь?", "Выкрутасы", "Елки". Большую популярность ей принесла роль Надежды Михайловны, бабушки главной героини ситкома "Моя прекрасная няня".

Назарова работала в театре имени Ермоловой и Российском академическом молодежном театре. В 2001 году она удостоилась звания народной артистки России.