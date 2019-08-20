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РИА Новости

Соглашение о свободной торговле ЕАЭС с Сербией могут подписать 25 октября

21:22 20.08.2019
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© Fotolia / Mikhail MarkovskiyВид на Белград, Сербия
Вид на Белград, Сербия
© Fotolia / Mikhail Markovskiy
Вид на Белград, Сербия. Архивное фото
БЕЛГРАД, 20 авг - РИА Новости. Соглашение о свободной торговле между Сербией и ЕАЭС может быть подписано 25 октября, сообщил посол России в стране Александр Боцан-Харченко.
"Двадцать пятого октября ожидается подписание соглашения о зоне свободной торговли между Сербией и Евразийским экономическим союзом. Это значимое событие, СМИ уделяют ему обоснованное внимание. ЕАЭС - эффективный, отвечающий современным требованиям интеграционный проект", - написал Боцан-Харченко в Twitter.
Ранее в августе премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о необходимости ускорить процедуры подписания соглашений о зоне свободной торговли ЕАЭС с Сербией и Сингапуром.
"Для Белграда реализация документа ознаменует собой совершенно новый этап присутствия на пространстве Евразии, выход на рынок, емкость которого составляет свыше 182 миллионов потребителей, а совокупный ВВП - более 1,9 триллиона долларов США. В перспективе Сербия может стать одним из звеньев пространства между ЕС и ЕАЭС", - указал глава российского диппредставительства.
Заместитель председателя Сербской радикальной партии (СРП) Александр Шешель на Ялтинском международном экономическом форуме. 19 апреля 2019
19 апреля, 07:48РИА Новости
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Евразийский экономический союз был создан на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и действует с 1 января 2015 года. Членами ЕАЭС являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Россия и Киргизия. Молдавия в 2018 году получила статус наблюдателя при ЕАЭС.
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Александр Боцан-ХарченкоЕвразийский экономический союзСербияБелоруссияРоссияКиргизияАрменияКазахстанЭкономика
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