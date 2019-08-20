Ростуризм создаст бесплатный реестр турагентств

МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Бесплатный реестр туристических агентств будет создан в Федеральном агентстве по туризму на базе уже существующего реестра туроператоров, заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова в программе "Диалог" в эфире телеканала " Бесплатный реестр туристических агентств будет создан в Федеральном агентстве по туризму на базе уже существующего реестра туроператоров, заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова в программе "Диалог" в эфире телеканала " Россия 24 ".

Глава ведомства заверила, что реестр для туристических агентств, который будет в Ростуризме, останется бесплатным.

"Создаваться он будет в Ростуризме на базе уже существующего реестра туроператоров, и будет он абсолютно бесплатный для участников рынка", - сказала она.