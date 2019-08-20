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РИА Новости
Туризм

Ростуризм создаст бесплатный реестр турагентств

20:58 20.08.2019
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкТуристы занимаются парасейлингом на пляже
Туристы занимаются парасейлингом на пляже
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Туристы занимаются парасейлингом на пляже . Архивное фото
МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Бесплатный реестр туристических агентств будет создан в Федеральном агентстве по туризму на базе уже существующего реестра туроператоров, заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова в программе "Диалог" в эфире телеканала "Россия 24".
Глава ведомства заверила, что реестр для туристических агентств, который будет в Ростуризме, останется бесплатным.
"Создаваться он будет в Ростуризме на базе уже существующего реестра туроператоров, и будет он абсолютно бесплатный для участников рынка", - сказала она.
"Мы уверены, что такой реестр повысит прозрачность. Наша обязанность и одна из тех задач, которая перед нами стоит - это обеспечить комфортный и безопасный отдых наших граждан за рубежом", - подчеркнула Догузова.
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