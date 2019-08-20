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РИА Новости
Новое оружие России

Китайские СМИ рассказали, как Су-57 усложнит жизнь США

20:53 20.08.2019 (обновлено: 20:54 20.08.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМногофункциональный истребитель Су-57
Многофункциональный истребитель Су-57
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. С появлением на мировом рынке российского истребителя пятого поколения Су-57Э монополия американских F-35 подойдет к концу, пишет китайский портал Sohu.
С началом продаж экспортной модели Су-57 американские истребители перестанут быть единственными самолетами подобного боевого потенциала, доступными для приобретения за рубежом. Как отмечается в материале, сообщение об экспорте новейших истребителей ОКБ Сухого "успокоило все страны, недолюбливающие США": теперь у них появится шанс дать отпор F-35.
"Ведь теперь многие враждующие с Америкой страны смогут обзавестись самолетами пятого поколения, и США придется хорошенько думать, прежде чем отправлять туда свои войска", — говорится в статье.
По мнению автора, в число покупателей могут войти Индия, Индонезия, Алжир, Вьетнам и Венесуэла, которым нужно "запастись терпением" до завершения испытаний самолета. Однако, как пишет Sohu, высокие технические характеристики истребителя оправдывают время, потраченное на ожидание.
Самолет Су-35 во время выступления на Международном авиационно-космическом салоне МАКС 2015 в подмосковном Жуковском
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"Одним словом, официальное начало экспорта российских самолетов пятого поколения в корне изменит ситуацию на международном рынке самолетов данного типа и усложнит жизнь Вооруженным силам США", — резюмирует автор статьи.
Экспортный вариант многоцелевого истребителя пятого поколения Су-57Э впервые будет представлен на статической экспозиции МАКС-2019, которая пройдет с 27 августа по 1 сентября этого года в подмосковном Жуковском.
"Рособоронэкспорт готов по желанию иностранных партнеров провести презентации этих самолетов и открыть новую страницу в продвижении ультрасовременных авиационных комплексов на мировой рынок. Уверен, интерес к ним будет колоссальным", — заявил генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев.
В пресс-службе компании пояснили, что Су-57Э получили всю необходимую экспортную документацию и Рособоронэкспорт может предлагать их иностранным заказчикам.
"Совокупность боевых свойств истребителя Су-57Э обеспечивает ему превосходство над представленными сегодня на рынке самолетами пятого поколения при меньшей стоимости жизненного цикла. Этот факт признали уже многие мировые эксперты в области вооружения и военной техники", — добавили в "Рособоронэкспорте".
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Крылья России. Самолёты ОКБ Сухого
29 июля, 16:15РИА Новости
Крылья России. Самолёты ОКБ Сухого
29956204
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Новое оружие РоссииСу-57Александр МихеевF-35ОКБ СухогоРособоронэкспортКитайРоссияСШАВ мире
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