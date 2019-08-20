Китайские СМИ рассказали, как Су-57 усложнит жизнь США

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. С появлением на мировом рынке российского истребителя пятого поколения Су-57Э монополия американских F-35 подойдет к концу, пишет китайский портал С появлением на мировом рынке российского истребителя пятого поколения Су-57Э монополия американских F-35 подойдет к концу, пишет китайский портал Sohu

С началом продаж экспортной модели Су-57 американские истребители перестанут быть единственными самолетами подобного боевого потенциала, доступными для приобретения за рубежом. Как отмечается в материале, сообщение об экспорте новейших истребителей ОКБ Сухого "успокоило все страны, недолюбливающие США": теперь у них появится шанс дать отпор F-35.

"Ведь теперь многие враждующие с Америкой страны смогут обзавестись самолетами пятого поколения, и США придется хорошенько думать, прежде чем отправлять туда свои войска", — говорится в статье.

По мнению автора, в число покупателей могут войти Индия, Индонезия, Алжир, Вьетнам и Венесуэла, которым нужно "запастись терпением" до завершения испытаний самолета. Однако, как пишет Sohu, высокие технические характеристики истребителя оправдывают время, потраченное на ожидание.

"Одним словом, официальное начало экспорта российских самолетов пятого поколения в корне изменит ситуацию на международном рынке самолетов данного типа и усложнит жизнь Вооруженным силам США", — резюмирует автор статьи.

Экспортный вариант многоцелевого истребителя пятого поколения Су-57Э впервые будет представлен на статической экспозиции МАКС-2019, которая пройдет с 27 августа по 1 сентября этого года в подмосковном Жуковском.

"Рособоронэкспорт готов по желанию иностранных партнеров провести презентации этих самолетов и открыть новую страницу в продвижении ультрасовременных авиационных комплексов на мировой рынок. Уверен, интерес к ним будет колоссальным", — заявил генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев.

В пресс-службе компании пояснили, что Су-57Э получили всю необходимую экспортную документацию и Рособоронэкспорт может предлагать их иностранным заказчикам.

"Совокупность боевых свойств истребителя Су-57Э обеспечивает ему превосходство над представленными сегодня на рынке самолетами пятого поколения при меньшей стоимости жизненного цикла. Этот факт признали уже многие мировые эксперты в области вооружения и военной техники", — добавили в "Рособоронэкспорте".