Патриарх Кирилл призвал "раскручивать" Русский Север

СОЛОВКИ (Архангельская область), 20 авг - РИА Новости, Алексей Михеев. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во вторник осмотрел фотовыставку под открытым небом на Соловецких островах, посвященную знаменитому монастырю, признался, что никогда не был на архипелаге зимой и одобрил идею о показе фотографий в центре Москвы

Самая северная в России галерея фотографий открылась на Соловках во вторник. Она получила название "Русские сезоны. Соловки", в экспозицию вошли более 60 крупноформатных работ, посвященных природе, архитектуре и духовной жизни Соловецкого архипелага. Как ранее отмечал пресс-секретарь предстоятеля Русской церкви священник Александр Волков, целью проекта было показать "уникальную красоту этих мест" широкому кругу зрителей и помочь "русским людям осознать значение великих святынь России".

Выставка находится у Святых ворот Спасо-Преображенского монастыря на берегу Белого моря.

"Это прекрасные фотографии великолепного качества. Вот тут монастырь зимой, например, очень интересно, никогда не был здесь в это время года", - отметил патриарх, осматривая экспозицию.

Выставка завершает проект "Русские Сезоны. Трилогия Русского Севера". Первую фотовыставку трилогии - "Кижи" - представили в 2017 году на Тверском бульваре российской столицы. А вторая - "Русские Сезоны. Валаам" - открылась в 2018 году под небом Валаама. Патриарх одобрил идею показать и фотографии Соловков в центре Москвы. Позднее эти фотографии разместят на Валааме, а "валаамская" экспозиция приедет на Соловки - это также должно стать частью идеи популяризации Русского Севера, озвученной на открытии выставки.