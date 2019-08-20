Патриарх Кирилл призвал "раскручивать" Русский Север

СОЛОВКИ (Архангельская область), 20 авг - РИА Новости, Алексей Михеев. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во вторник осмотрел фотовыставку под открытым небом на Соловецких островах, посвященную знаменитому монастырю, признался, что никогда не был на архипелаге зимой и одобрил идею о показе фотографий в центре Москвы
Самая северная в России галерея фотографий открылась на Соловках во вторник. Она получила название "Русские сезоны. Соловки", в экспозицию вошли более 60 крупноформатных работ, посвященных природе, архитектуре и духовной жизни Соловецкого архипелага. Как ранее отмечал пресс-секретарь предстоятеля Русской церкви священник Александр Волков, целью проекта было показать "уникальную красоту этих мест" широкому кругу зрителей и помочь "русским людям осознать значение великих святынь России".
Выставка находится у Святых ворот Спасо-Преображенского монастыря на берегу Белого моря.
"Это прекрасные фотографии великолепного качества. Вот тут монастырь зимой, например, очень интересно, никогда не был здесь в это время года", - отметил патриарх, осматривая экспозицию.
Выставка завершает проект "Русские Сезоны. Трилогия Русского Севера". Первую фотовыставку трилогии - "Кижи" - представили в 2017 году на Тверском бульваре российской столицы. А вторая - "Русские Сезоны. Валаам" - открылась в 2018 году под небом Валаама. Патриарх одобрил идею показать и фотографии Соловков в центре Москвы. Позднее эти фотографии разместят на Валааме, а "валаамская" экспозиция приедет на Соловки - это также должно стать частью идеи популяризации Русского Севера, озвученной на открытии выставки.
"Завтра я полечу осмотреть деревянные храмы Архангельской области, они стоят по двести лет, мало кто до последнего времени знал об их существовании. Спасибо волонтерам, которые помогают их сохранить. Это очень важная сегодня для всех нас тема", - добавил патриарх Кирилл после завершения мероприятия.