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РИА Новости

На севере Синайского полуострова уничтожили 11 террористов

19:23 20.08.2019
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© AFP 2019 / Mohamed El-ShahedЕгипетские спецназовцы
Египетские спецназовцы
© AFP 2019 / Mohamed El-Shahed
Египетские спецназовцы . Архивное фото
КАИР, 20 авг - РИА Новости. Египетские силовики ликвидировали 11 террористов на севере Синайского полуострова, об этом во вторник сообщило МВД страны.
По данным ведомства, радикалы укрывались в одной из оливковых рощ поблизости от города Эль-Ариш в провинции Северный Синай. Рощу они обустроили под свою тайную базу, в которой планировали осуществление террористических акций.
При приближении к базе египетского спецназа, боевики открыли по ним огонь из автоматического оружия, после чего были уничтожены ответным огнем.
Синайский полуостров остается одним из самых напряженных регионов в Египте. Орудующие здесь экстремисты периодически совершают нападения на военных и полицейских. На Синае уже больше года проводится масштабная антитеррористическая операция. За это время уничтожены и задержаны сотни экстремистов.
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