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РИА Новости

В Нижнем Новгороде сотрудницу детсада задержали при закладке наркотиков

19:10 20.08.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 авг - РИА Новости. Сотрудницу детского сада и ее подругу задержали в Нижнем Новгороде в момент закладки наркотиков, сообщили РИА Новости в МВД по Нижегородской области.
Отмечается, что две ранее не судимые 20-летние нижегородки задержаны сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков отдела полиции № 1 УМВД по Нижнему Новгороду у дома на улице Структурной. В момент задержания, по данным правоохранителей, они занимались закладкой наркотиков.
"Девушек, одна из которых является сотрудницей детского сада, взяли с поличным. В ходе личного досмотра и при обысках по месту жительства у них было изъято более 200 пакетиков с наркотиками, подготовленных к сбыту через тайники", - рассказали в региональном управлении МВД.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств).
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"Поскольку обе задержанные воспитывают маленьких детей, их поместили под домашний арест", - добавили в ведомстве. Там уточнили, что наркотики девушки размещали не на территории детсада.
В соответствии с законодательством за совершение подобного преступления женщинам может быть назначено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.
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УМВДНижний НовгородНижегородская областьРоссияПроисшествия
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