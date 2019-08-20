В Нижнем Новгороде сотрудницу детсада задержали при закладке наркотиков

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 авг - РИА Новости. Сотрудницу детского сада и ее подругу задержали в Нижнем Новгороде в момент закладки наркотиков, сообщили РИА Новости в МВД по Нижегородской области.

Отмечается, что две ранее не судимые 20-летние нижегородки задержаны сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков отдела полиции № 1 УМВД по Нижнему Новгороду у дома на улице Структурной. В момент задержания, по данным правоохранителей, они занимались закладкой наркотиков.

"Девушек, одна из которых является сотрудницей детского сада, взяли с поличным. В ходе личного досмотра и при обысках по месту жительства у них было изъято более 200 пакетиков с наркотиками, подготовленных к сбыту через тайники", - рассказали в региональном управлении МВД.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств).

"Поскольку обе задержанные воспитывают маленьких детей, их поместили под домашний арест", - добавили в ведомстве. Там уточнили, что наркотики девушки размещали не на территории детсада.