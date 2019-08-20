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РИА Новости
Республика Татарстан

В Казани открылась деревня мирового чемпионата WorldSkills 2019

19:02 20.08.2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНациональный чемпионат "Молодые профессионалы"
Национальный чемпионат Молодые профессионалы
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Национальный чемпионат "Молодые профессионалы". Архивное фото
КАЗАНЬ, 20 авг - РИА Новости. Деревня чемпионата мира по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019, где будут жить ребята из 63 стран, официально открылась во вторник с участием президента Татарстана Рустама Минниханова и президента WorldSkills International Саймона Бартли, сообщает пресс-служба главы республики.
"В церемонии открытия деревни WorldSkills и поднятии флагов стран-участниц 45-го мирового чемпиона по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills приняли сегодня участие президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и президент WorldSkills International Саймон Бартли. Мероприятие прошло на территории деревни Универсиады, которая на время проведения чемпионата стала деревней WorldSkills", - говорится в сообщении.
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Выступая перед командами-участницами чемпионата, гостями и экспертами, Минниханов заявил, что это большая честь – поднять флаги стран-участниц 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству. Он поблагодарил руководство и президента WorldSkills International Саймона Бартли за поддержку и полученный опыт, постоянное сопровождение этого проекта.
"Уже через два дня мы будем официально открывать чемпионат мира, выставочный центр готов, деревня готова, мы готовы к мировому чемпионату рабочих профессий", - подчеркнул Минниханов, пожелав всем участникам хороших соревнований и успеха.
Президент WorldSkills International поблагодарил руководство Татарстана, России и членов оргкомитета WorldSkills 2019 за проделанную работу. "Для более чем 1300 конкурсантов эта площадка – деревня WorldSkills – на несколько дней станет домом, а дом – это место, где царят дружба, поддержка, комфорт, где участники смогут отдохнуть от жара соревнований и понять, что конкуренты также могут быть и друзьями. Пусть все участники увезут отсюда дух единства и взаимопонимания", - сказал Бартли.
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Мировой чемпионат WorldSkills 2019 пройдет 22-27 августа. Казань была выбрана городом проведения чемпионата на генассамблее WorldSkills International в Сан-Паулу в августе 2015 года. За это право она соперничала с Парижем и бельгийским Шарлеруа. Ожидается, что участниками чемпионата в Казани станут порядка 1,3 тысячи молодых людей до 22 лет (в некоторых компетенциях – до 25 лет) из 63 стран. Лучших определят в 56 компетенциях. Основной площадкой соревнований станет международный выставочный центр "Казань Экспо". В общей сложности ожидается, что мероприятия чемпионата WorldSkills Kazan 2019 посетят более 200 тысяч человек.
WorldSkills International – международное движение, целью которого является популяризация рабочих профессий, повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру. РФ вступила в международное движение WorldSkills в 2012 году. В России движение охватывает все 85 регионов и является одним из приоритетных проектов в сфере подготовки кадров.
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Республика ТатарстанWorld SkillsРустам МиннихановТатарстанРоссияОбщество
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