Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-20T18:56Z
https://ria.ru/20190820/1557715664.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155770/69/1557706911_0:0:3076:1730_1036x0_80_0_0_9ef4ee12a87997e9b27018b93d9b69f6.jpg
РИА Новости

Биография Джузеппе Конте

18:56 20.08.2019
78
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПремьер-министр Италии Джузеппе Конте
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Джузеппе Конте (Giuseppe Conte) родился 8 августа 1964 года в городе Вольтурара-Аппула в провинции Фоджа на юге Италии.
В 1988 году окончил юридический факультет университета "Сапиенца" (La Sapienza) в Риме. Занимался научными исследованиями, преподавал частное и гражданское право в этом же университете.
В 1992-1993 годах был стипендиатом Национального исследовательского центра.
В 1992-2014 годах неоднократно стажировался за границей: в Йельском и Нью-Йоркском университетах в США, в парижском университете Сорбонна (Франция), в Институте передовых правовых исследований в Лондоне (Великобритания).
С 2001 по 2018 год преподавал на юридическом факультете Флорентийского университета (Università di Firenze).
В разные годы также преподавал в римских университетах ЛУМСА (La Libera Università Maria Santissima Assunta, LUMSA), Третьем университете (Università di Roma Tre), "Сассари" (Università diSassari), "Луис" (Università "Luiss" di Roma), "Сан Пио V" (Università San Pio V)
В 2010-2011 годах был членом Совета директоров Итальянского космического агентства.
В 2012-2015 годах входил в Финансовый банковский арбитраж по назначению Банка Италии.
В 2013-2018 годах был членом президентского Совета по правовым вопросам.
По итогам парламентских выборов в марте 2018 года лидеры "Движения пять звезд" и коалиции правоцентристских сил приняли решение о формировании кабинета на базе этих двух политических сил и предложили кандидатуру Джузеппе Конте на пост премьера страны.
23 мая 2018 года президент Италии Серджо Маттарелла предложил Конте сформировать коалиционное правительство.
1 июня 2018 года Джузеппе Конте вступил в должность премьер-министра Италии.
20 августа 2019 года Джузеппе Конте, выступая в сенате, заявил, что подаст президенту республики прошение об отставке.
Острый политический кризис в Италии начался 8 августа, когда лидер итальянской партии "Лига", вице-премьер Маттео Сальвини уведомил Конте, что из-за серьезных разногласий правящая коалиция фактически перестала существовать, и потребовал скорейшего проведения досрочных выборов. В свою очередь премьер публично объявил, что Сальвини решил таким образом "капитализировать" высокие рейтинги своей партии.
Джузеппе Конте является автором монографий и научных статей по семейному, гражданскому и корпоративному праву.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
000001
Обсудить 0
Джузеппе КонтеСправкиВ мире
Рекомендуем
Джузеппе Конте
Президент Италии принял отставку Конте
РИА
Новости
Новый сезон проекта РИА Новости Подкасты
Стартует новый сезон проекта "РИА Новости Подкасты"
Лидер итальянской оппозиционной партии Лига Севера Маттео Салвини
Сальвини заявил, что не боится "суда итальянцев"
Президент США Дональд Трамп
Дональд Трамп поддерживает возвращение России в G8
Лента
новостей
Дорожные знаки около автомузея в Москве
Показ видеоролика кампании "Однозначно" стартовал на 3 федеральных каналах
Лодка со спасенными мигрантами направляется к судну Open Arms в Средиземном море
Италия арестовала судно с мигрантами Open Arms
Измерение давления
Скворцова предложила отечественные тонометры россиянам из группы риска
Сюжет ТОКа об уходе за больными детьми, от которых отказались мамы
Видео "ТОК" набрало в "Одноклассниках" более 47 млн просмотров
Открытие выставки 1939 год. Начало Второй мировой войны
Выторговать безопасность у агрессора невозможно, заявил Нарышкин
Солдаты ВСУ на востоке Украины
Украинские силовики отрезали голову сослуживцу, заявили в ДНР
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте
Конте обвинил Сальвини в развязывании политического кризиса в Италии
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в резиденции президента Франции Форт Брегансон
В Кремле рассказали подробности переговоров Путина и Макрона
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте во время выступления в сенате. 20 августа 2019
Премьер Италии объявил об отставке
Процесс производства российских банкнот
Ленобласть направит 6,5 миллиарда рублей на реализацию двух нацпроектов
Госавтоинспекция: родители должны учить детей правилам поведения на дороге
Госавтоинспекция: родители должны учить детей правилам поведения на дороге
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:38У президента Уругвая выявили злокачественное образование в легком
00:38"Ъ": СК подтвердил факты домогательств со стороны Хачатуряна к дочерям
00:35В Саудовской Аравии появятся академии искусств
00:32Венесуэла осудила угрозу США ввести морскую блокаду страны
00:28Астронавты выйдут в открытый космос для установки стыковочного адаптера
00:27США одобрили продажу Тайваню истребителей F-16, несмотря на протесты Пекина
00:25Исследование: учителям неинтересно использовать в работе новые технологии
00:20Сепаратисты, захватившие власть в Адене, хотят контролировать юг Йемена
00:17Депутат Рады посоветовал Зеленскому не бояться разговора с Путиным
00:06Сепаратисты в Йемене не отводили отряды от госучреждений в Адене
00:05Ворона или кролик? Новая оптическая иллюзия поразила пользователей Сети
23:53Это вам не велосипед. Украинцев разозлил огромный кортеж Зеленского
23:45В США рассказали о разработке гиперзвуковой ракеты, запрещенной ДРСМД
23:39Ветеран СВР Коротков рассказал, как позировал художнику Шилову
23:33Трамп рассказал о переговорах с представителями Венесуэлы
23:31Трамп допустил новое снижене налогов в США
23:29Китай поддержал российскую концепцию безопасности в Персидском заливе
23:14В Судане сформировали суверенный совет
23:12Смолкин назвал Назарову замечательной артисткой и светлым человеком
23:06Зеленский не готов к диалогу с республиками Донбасса, считает глава ЛНР
Лента новостейМолния