Биография Джузеппе Конте

В 1988 году окончил юридический факультет университета "Сапиенца" (La Sapienza) в Риме. Занимался научными исследованиями, преподавал частное и гражданское право в этом же университете.

В 1992-1993 годах был стипендиатом Национального исследовательского центра.

В 1992-2014 годах неоднократно стажировался за границей: в Йельском и Нью-Йоркском университетах в США, в парижском университете Сорбонна (Франция), в Институте передовых правовых исследований в Лондоне (Великобритания).

С 2001 по 2018 год преподавал на юридическом факультете Флорентийского университета (Università di Firenze).

В разные годы также преподавал в римских университетах ЛУМСА (La Libera Università Maria Santissima Assunta, LUMSA), Третьем университете (Università di Roma Tre), "Сассари" (Università diSassari), "Луис" (Università "Luiss" di Roma), "Сан Пио V" (Università San Pio V)

В 2012-2015 годах входил в Финансовый банковский арбитраж по назначению Банка Италии.

В 2013-2018 годах был членом президентского Совета по правовым вопросам.

По итогам парламентских выборов в марте 2018 года лидеры "Движения пять звезд" и коалиции правоцентристских сил приняли решение о формировании кабинета на базе этих двух политических сил и предложили кандидатуру Джузеппе Конте на пост премьера страны.

Острый политический кризис в Италии начался 8 августа , когда лидер итальянской партии "Лига", вице-премьер Маттео Сальвини уведомил Конте, что из-за серьезных разногласий правящая коалиция фактически перестала существовать, и потребовал скорейшего проведения досрочных выборов. В свою очередь премьер публично объявил, что Сальвини решил таким образом "капитализировать" высокие рейтинги своей партии.