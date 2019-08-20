Биография Джузеппе Конте

Джузеппе Конте (Giuseppe Conte) родился 8 августа 1964 года в городе Вольтурара-Аппула в провинции Фоджа на юге Италии.
В 1988 году окончил юридический факультет университета "Сапиенца" (La Sapienza) в Риме. Занимался научными исследованиями, преподавал частное и гражданское право в этом же университете.
В 1992-1993 годах был стипендиатом Национального исследовательского центра.
В 1992-2014 годах неоднократно стажировался за границей: в Йельском и Нью-Йоркском университетах в США, в парижском университете Сорбонна (Франция), в Институте передовых правовых исследований в Лондоне (Великобритания).
С 2001 по 2018 год преподавал на юридическом факультете Флорентийского университета (Università di Firenze).
В разные годы также преподавал в римских университетах ЛУМСА (La Libera Università Maria Santissima Assunta, LUMSA), Третьем университете (Università di Roma Tre), "Сассари" (Università diSassari), "Луис" (Università "Luiss" di Roma), "Сан Пио V" (Università San Pio V)
В 2010-2011 годах был членом Совета директоров Итальянского космического агентства.
В 2012-2015 годах входил в Финансовый банковский арбитраж по назначению Банка Италии.
В 2013-2018 годах был членом президентского Совета по правовым вопросам.
По итогам парламентских выборов в марте 2018 года лидеры "Движения пять звезд" и коалиции правоцентристских сил приняли решение о формировании кабинета на базе этих двух политических сил и предложили кандидатуру Джузеппе Конте на пост премьера страны.
23 мая 2018 года президент Италии Серджо Маттарелла предложил Конте сформировать коалиционное правительство.
1 июня 2018 года Джузеппе Конте вступил в должность премьер-министра Италии.
20 августа 2019 года Джузеппе Конте, выступая в сенате, заявил, что подаст президенту республики прошение об отставке.
Острый политический кризис в Италии начался 8 августа, когда лидер итальянской партии "Лига", вице-премьер Маттео Сальвини уведомил Конте, что из-за серьезных разногласий правящая коалиция фактически перестала существовать, и потребовал скорейшего проведения досрочных выборов. В свою очередь премьер публично объявил, что Сальвини решил таким образом "капитализировать" высокие рейтинги своей партии.
Джузеппе Конте является автором монографий и научных статей по семейному, гражданскому и корпоративному праву.
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