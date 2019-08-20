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РИА Новости

Скворцова попросила увеличить прием абитуриентов в медицинские колледжи

18:20 20.08.2019 (обновлено: 18:50 20.08.2019)
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкСтуденты перед началом лекции
Студенты перед началом лекции
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Минздрав просит увеличить прием абитуриентов в средние специальные учебные учреждения по медицинскому профилю и довести его до уровня 1990 года, чтобы привлекать в отрасль 68-70 тысяч специалистов ежегодно, сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова на совещании по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Мы просим поручить субъектам Российской Федерации увеличить прием в средние специальные учебные заведения (по медицинскому профилю - ред.) до уровня не менее 90-го года. Это позволит нам обеспечить приход в отрасль не менее 68-70 тысяч человек ежегодно. И даже с учетом оттока по возрасту и вследствие внутренней отраслевой миграции - 26 тысяч уходит сотрудников со средним специальным образованием каждый год, это даст нам 42 тысячи дополнительных людей в год. И таким образом мы закроем дефицит, как и планировали, к концу 2023 года", - сказала Скворцова.
Врачи
Вчера, 17:57РИА Новости
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С 1990 года, по ее словам, прием абитуриентов в средние специальные учебные заведения по медицинскому профилю, сократился в два раза. Минимальный пик наблюдался в 2012 году, с тех пор показатель увеличился на 41%, однако отставание от 90-го года составляет 16,5 тысяч выпускников.
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Кем статьНавигатор абитуриентаМинистерство здравоохранения РФВероника СкворцоваВладимир ПутинРоссияОбщество
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