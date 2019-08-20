Скворцова попросила увеличить прием абитуриентов в медицинские колледжи

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Минздрав просит увеличить прием абитуриентов в средние специальные учебные учреждения по медицинскому профилю и довести его до уровня 1990 года, чтобы привлекать в отрасль 68-70 тысяч специалистов ежегодно, сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова на совещании по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Мы просим поручить субъектам Российской Федерации увеличить прием в средние специальные учебные заведения (по медицинскому профилю - ред.) до уровня не менее 90-го года. Это позволит нам обеспечить приход в отрасль не менее 68-70 тысяч человек ежегодно. И даже с учетом оттока по возрасту и вследствие внутренней отраслевой миграции - 26 тысяч уходит сотрудников со средним специальным образованием каждый год, это даст нам 42 тысячи дополнительных людей в год. И таким образом мы закроем дефицит, как и планировали, к концу 2023 года", - сказала Скворцова.