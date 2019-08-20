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РИА Новости

В Росгвардии хотят дать охране и инкассаторам Сбербанка право задерживать

17:35 20.08.2019
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© РИА Новости / Сергей Венявский / Перейти в фотобанкАвтомобиль инкассаторов Сбербанка
Автомобиль инкассаторов Сбербанка
© РИА Новости / Сергей Венявский
Перейти в фотобанк
Автомобиль инкассаторов Сбербанка. Архивное фото
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Инкассаторы и охранники Сбербанка могут получить право задерживать на месте правонарушителей, которые совершили посягательство на охраняемые теми деньги, ценности и прочие материальные объекты, следует из проекта федерального закона, разработанного Росгвардией.
"Работники публичного акционерного общества "Сбербанк России" имеют право задерживать на месте правонарушения лиц, совершивших противоправные посягательства на охраняемые ценности... транспорт, предназначенный для их транспортирования, объекты публичного акционерного общества "Сбербанк России", предназначенные для их хранения, а также в отношении работников публичного акционерного общества "Сбербанк России", осуществляющих указанные... функции", - сказано в проекте. При этом задержанные лица подлежат незамедлительной передаче в полицию.
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К ценностям авторы проекта относят денежные средства, драгоценные металлы и изделия из них. Кроме того, в законопроекте четко прописываются задачи, для выполнения которых работники Сбербанка имеют право получить боевое ручное стрелковое оружие, - это охрана при перевозке вышеуказанных ценностей, а также охрана объектов Сбербанка, предназначенных для хранения этих ценностей.
В настоящее время идут общественные обсуждения этого законопроекта, которые должны закончиться 9 сентября.
Сбербанк - один из лидеров на рынке перевозки наличности. По данным банка, его инкассаторы в 2017 году перевезли деньги и ценности на сумму свыше 50 триллионов рублей.
Кроме того, Сбербанк работает над проектом доставки дронами наличных и других грузов. В мае прошлого года зампред крупнейшего российского банка Станислав Кузнецов говорил, что в конце 2018 года банк уже начнет пробные полеты беспилотных вертолетов для доставки наличных и грузов в отдаленные регионы России.
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