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РИА Новости

Глава штаба Геннадия Гудкова подала заявление на митинг в Москве 31 августа

17:31 20.08.2019 (обновлено: 17:34 20.08.2019)
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© Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНезарегистрированный кандидат в депутаты Московской городской думы Геннадий Гудков во время встречи с председателем Центральной избирательной комиссии
Незарегистрированный кандидат в депутаты Московской городской думы Геннадий Гудков во время встречи с председателем Центральной избирательной комиссии
© Владимир Астапкович
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Глава штаба незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Геннадия Гудкова Эльвира Вихарева сообщила, что подала заявление в мэрию Москвы на согласование митинга 31 августа в центре столицы, отметив, что от проведения публичного мероприятия 24 августа организаторы отказались.
Ранее Вихарева заявила, что вместе с незарегистрированным кандидатом Александром Соловьевым и членом московского отделения "Открытой России" Татьяной Усмановой подала две заявки в мэрию на согласование шествия и митинга в Москве 24 августа. Позже она заявляла, что организаторы акции 24 августа настаивают на проведении митинга в центре Москвы и не согласны с предложением мэрии перенести публичное мероприятие в Марьино.
"Я подала уведомление на проведение публичного мероприятия в субботу, 31 августа, на проспекте Сахарова и на проспекте Мира. Будем ожидать ответ. По 24 августа мы написали отказ", - сказала Вихарева РИА Новости.
До этого столичное правительство согласовало проведение двух митингов 10 и 11 августа на проспекте академика Сахарова численностью до 100 тысяч человек каждый. Среди заявителей - незарегистрированный кандидат в МГД, член партии "Яблоко" Елена Русакова, зарегистрированный кандидат в Мосгордуму Дмитрий Клочков, Вихарева, а также незарегистрированный кандидат в МГД Денис Шендерович. Позднее Вихарева сообщила РИА Новости, что организаторы отказались от проведения второго митинга 11 августа.
Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве
13 августа, 13:05Выборы в Мосгордуму
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Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала за нарушения в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти, прошли задержания.
Выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордумы завершилось 5 июля. Изначально комиссии зарегистрировали 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 человек получили отказ (на прошлых выборах в регистрации отказали 107 кандидатам). Впоследствии Мосгоризбирком удовлетворил жалобу выдвиженца от партии "Яблоко" Сергея Митрохина, и окружная комиссия его зарегистрировала.
При проверке подписей Мосгоризбирком обнаружил множество нарушений: у 22 незарегистрированных кандидатов в списках нашли 339 умерших людей, а у 29 — более 14 тысяч несуществующих избирателей.
Выборы в Мосгордуму пройдут в единый день голосования 8 сентября.
Московская городская избирательная комиссия
Вчера, 13:14Выборы в Мосгордуму
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Геннадий ГудковМосковская городская думаМоскваОбщество
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