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РИА Новости
Ханты-Мансийский Автономный Округ

В Югре выпускники, набравшие 100 баллов на ЕГЭ, получат выплаты

17:18 20.08.2019 (обновлено: 17:19 20.08.2019)
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкДиск с заданиями единого государственного экзамена
Диск с заданиями единого государственного экзамена
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Диск с заданиями единого государственного экзамена . Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 20 авг - РИА Новости. Выпускникам школ в Ханты-Мансийском автономном округе, набравшим 100 баллов в рамках единого государственного экзамена, выплатят по 20 тысяч рублей, сообщается во вторник на сайте регионального правительства.
Согласно данным окружных властей, около 10 тысяч выпускников сдавали единый госэкзамен в Югре этим летом, более 6 тысяч из них набрали по различным предметам 80 баллов и выше.
"Выпускники школ Югры, сдавшие в 2019 году единый государственный экзамен на 100 баллов, получат поощрительную выплату из бюджета региона в размере 20 тысяч рублей. Выплаты за успешное окончание школы получат 76 югорских выпускников", - говорится в сообщении.
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Больше всего 100-балльных результатов выпускники в Югре получили по русскому языку, литературе, химии и информатике, отметили в правительстве региона. Кроме того, сразу трое одиннадцатиклассников набрали максимальные оценки по двум предметам в рамках ЕГЭ, один из них "заработал" суммарно на всех экзаменах 288 баллов.
Ранее директор окружного департамента образования и молодежной политики Алексей Дренин сообщил журналистам, что число работ, набравших максимальный балл в рамках ЕГЭ в автономном округе, выросло вдвое по сравнению с 2018 годом. По его словам, на рост положительных результатов повлияла, в частности, планомерная комплексная работа с педагогами - в прошлом году все учителя в автономном округе по русскому языку, математике, химии, биологии и обществознанию прошли курсы по повышению профессиональной квалификации.
По данным департамента, любимым предметом югорских школьников в рамках ЕГЭ из необязательных остается обществознание, затем следуют физика и биология. Обществознание выпускники в Югре чаще всего выбирают в связи с тем, что этот предмет является одним из необходимых при поступлении на многие специальности в вузах.
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