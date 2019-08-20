В Югре выпускники, набравшие 100 баллов на ЕГЭ, получат выплаты

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 20 авг - РИА Новости. Выпускникам школ в Ханты-Мансийском автономном округе, набравшим 100 баллов в рамках единого государственного экзамена, выплатят по 20 тысяч рублей, сообщается во вторник на сайте регионального правительства.

Согласно данным окружных властей, около 10 тысяч выпускников сдавали единый госэкзамен в Югре этим летом, более 6 тысяч из них набрали по различным предметам 80 баллов и выше.

"Выпускники школ Югры, сдавшие в 2019 году единый государственный экзамен на 100 баллов, получат поощрительную выплату из бюджета региона в размере 20 тысяч рублей. Выплаты за успешное окончание школы получат 76 югорских выпускников", - говорится в сообщении.

Больше всего 100-балльных результатов выпускники в Югре получили по русскому языку, литературе, химии и информатике, отметили в правительстве региона. Кроме того, сразу трое одиннадцатиклассников набрали максимальные оценки по двум предметам в рамках ЕГЭ, один из них "заработал" суммарно на всех экзаменах 288 баллов.

Ранее директор окружного департамента образования и молодежной политики Алексей Дренин сообщил журналистам, что число работ, набравших максимальный балл в рамках ЕГЭ в автономном округе, выросло вдвое по сравнению с 2018 годом. По его словам, на рост положительных результатов повлияла, в частности, планомерная комплексная работа с педагогами - в прошлом году все учителя в автономном округе по русскому языку, математике, химии, биологии и обществознанию прошли курсы по повышению профессиональной квалификации.