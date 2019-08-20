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РИА Новости

СК завершил расследование против ряда участников незаконных акций в Москве

17:13 20.08.2019 (обновлено: 18:14 20.08.2019)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкУчастник несанкционированной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму
Участник несанкционированной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Завершено расследование уголовных дел в отношении четырех участников несанкционированных акций в Москве, а также против блогера Владислава Синицы, разместившего скандальный пост в Twitter.
Об этом заявила во вторник журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"Следственным комитетом РФ завершено расследование уголовных дел в отношении Данилы Беглеца, Кирилла Жукова и Евгения Коваленко [задержаны после акции 27 июля]. Они обвиняются по статье "Применение насилия в отношении представителя власти"", - заявила Петренко.
Материалы уголовных дел выделены в отдельное производство и направлены в суд для рассмотрения по существу. Расследование самих массовых беспорядках продолжается, добавила Петренко.
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Кроме того, по ее словам, завершено расследование в отношении участника несанкционированного шествия 10 августа Константина Котова. Ранее его неоднократно наказывали в административном порядке за нарушение правил митингов, а теперь возбудили уголовное дело по тому же составу.
Также следствие завершили по делу блогера Владислава Синицы, обвиняемого в экстремизме. По версии следствия, 30-летний житель Люберец опубликовал в Twitter сообщение, в котором "фактически призвал к насильственным действиям в отношении детей правоохранителей".
Уголовные дела Котова и Синицы тоже направлены в суд.
Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала за нарушения в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.
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Сейчас фигурантами уголовных дел являются 14 человек, 13 из которых заключены под стражу.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Москве имели место как законные согласованные в установленном порядке акции, так и попытки организации беспорядков.
Президент России, говоря об акциях протестах в РФ, заявил, что доводить ситуацию до столкновений никто не имеет права, виновные должны быть наказаны. Он также добавил, что российские власти будут делать все, чтобы внутриполитическая ситуация развивалась строго в рамках закона.
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Светлана ПетренкоСледственный комитет РФМоскваРоссияПроисшествия
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