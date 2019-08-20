СК завершил расследование против ряда участников незаконных акций в Москве

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Завершено расследование уголовных дел в отношении четырех участников несанкционированных акций в Москве, а также против блогера Владислава Синицы, разместившего скандальный пост в Twitter.

Об этом заявила во вторник журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Следственным комитетом РФ завершено расследование уголовных дел в отношении Данилы Беглеца, Кирилла Жукова и Евгения Коваленко [задержаны после акции 27 июля]. Они обвиняются по статье "Применение насилия в отношении представителя власти"", - заявила Петренко.

Материалы уголовных дел выделены в отдельное производство и направлены в суд для рассмотрения по существу. Расследование самих массовых беспорядках продолжается, добавила Петренко.

Кроме того, по ее словам, завершено расследование в отношении участника несанкционированного шествия 10 августа Константина Котова. Ранее его неоднократно наказывали в административном порядке за нарушение правил митингов, а теперь возбудили уголовное дело по тому же составу.

Также следствие завершили по делу блогера Владислава Синицы, обвиняемого в экстремизме. По версии следствия, 30-летний житель Люберец опубликовал в Twitter сообщение, в котором "фактически призвал к насильственным действиям в отношении детей правоохранителей".

Уголовные дела Котова и Синицы тоже направлены в суд.

Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала за нарушения в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.

Сейчас фигурантами уголовных дел являются 14 человек, 13 из которых заключены под стражу.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Москве имели место как законные согласованные в установленном порядке акции, так и попытки организации беспорядков.