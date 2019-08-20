В Петербурге полицейский обратится в суд после обвинения в избиении женщины

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 авг - РИА Новости. Сотрудник полиции, в отношении которого была распространена ложная информация об избиении женщины, обратится в суд с иском о защите чести и достоинства, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

Ранее полиция провела проверку информации от сына кандидата в муниципальные депутаты муниципалитета Ульянка, заявившего, что его мать якобы ударил сотрудник полиции. По данным СМИ, кандидат от Партии роста хотела помочь волонтеру, который на углу Ветеранов и улицы Генерала Симоняка раздавал листовки. По данным СМИ, женщина пострадала, вступившись за раздававшего листовки волонтера. Проверка установила, что информация не соответствует действительности.