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РИА Новости

В Петербурге полицейский обратится в суд после обвинения в избиении женщины

16:49 20.08.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 авг - РИА Новости. Сотрудник полиции, в отношении которого была распространена ложная информация об избиении женщины, обратится в суд с иском о защите чести и достоинства, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
Ранее полиция провела проверку информации от сына кандидата в муниципальные депутаты муниципалитета Ульянка, заявившего, что его мать якобы ударил сотрудник полиции. По данным СМИ, кандидат от Партии роста хотела помочь волонтеру, который на углу Ветеранов и улицы Генерала Симоняка раздавал листовки. По данным СМИ, женщина пострадала, вступившись за раздававшего листовки волонтера. Проверка установила, что информация не соответствует действительности.
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"В связи с этим сотрудник полиции, в отношении которого была распространена ложная информация, планирует обратиться в судебные органы с иском о защите чести и достоинства", - говорится в сообщении.
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