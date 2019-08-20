Глава Татарстана анонсировал новую программу по благоустройству дворов

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 13 февраля 2019

КАЗАНЬ, 20 авг - РИА Новости. Новая масштабная программа по обустройству дворов "Наш двор" стоимостью порядка 50 миллиардов рублей будет реализована в Татарстане с 2020 года, сообщает пресс-служба главы республики со ссылкой на Рустама Минниханова.

"Президент Татарстана отметил, что на сегодняшний день в республике реализуется 40 социально-ориентированных программ, направленных на повышение качества жизни татарстанцев. Проекты охватывают практически все сферы: жилищный комплекс, здравоохранение, образование, дорожное строительство, развитие общественных пространств. По словам Рустама Минниханова, наработанный опыт будет использован при реализации новой программы "Наш двор", - говорится в сообщении.

В рамках нового проекта с 2020 года в течение трех лет планируется привести в порядок дворы всех многоквартирных домов. На эти цели предусмотрено выделение порядка 50 миллиардов рублей.

Глава Татарстана подчеркнул, что разработке программы "Наш двор" предшествовала большая работа с населением. В частности, определен перечень необходимых работ, включающий установку скамеек, светильников, благоустройство детских площадок и организацию парковок.

Минниханов добавил, что главный принцип при разработке новой программы – услышать запросы татарстанцев. На первом этапе проводится массовое анкетирование, чтобы каждый гражданин смог высказаться о стандартах благоустройства придомовых территорий. Анкетирование будет организовано на избирательных участках 8 сентября, параллельно с выборами депутатов госсовета Татарстана.

С предложением расширить количество государственных программ, разработав отдельный проект по благоустройству придомовых территорий, выступила партия "Единая Россия". Глава Татарстана поддержал данную инициативу.