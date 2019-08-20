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РИА Новости

Назарбаев снял клип на собственную песню

16:26 20.08.2019 (обновлено: 16:28 20.08.2019)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкНурсултан Назарбаев
Нурсултан Назарбаев
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Нурсултан Назарбаев. Архивное фото
НУР-СУЛТАН, 20 авг - РИА Новости. Пресс-служба первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева опубликовала во вторник видеозапись, на которой он исполняет песню собственного сочинения, передает корреспондент РИА Новости.
На видео первый глава республики прогуливается в горах, использованы также архивные кадры с внуками Назарбаева. По данным СМИ, слова к песне написал сам Назарбаев. В начале записи Назарбаев исполняет песню один, но позже за кадром начинает звучать профессиональное исполнение.
К видеозаписи добавлена цитата Назарбаева, в которой первый глава Казахстана отмечает, что ни одна страна, в которой он бывал, не сравнится с казахской землей, где прошло его детство.
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Нурсултан НазарбаевКазахстанВ мире
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