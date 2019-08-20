Волочкова резко ответила на критику фотографий со шпагатами

МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Анастасия Волочкова в Анастасия Волочкова в эфире программы "Вечернее шоу с Аллой Довлатовой" ответила пользователям соцсетей и коллегам, которые критикуют ее фотографии в шпагате.

Довлатова поинтересовалась, не считает ли Волочкова, что сама иногда "подливает огонь" в общественную дискуссию по поводу своих фотографий. Однако балерина отметила, что, публикуя снимки, она отвечает на запросы аудитории.

"Про мои шпагаты что только не слагали. Но я смотрю, что фотографии с моими шпагатами вызывают больше ажиотажа, чем фотографии с детьми. Так мои хорошие, это вы тиражируете", - отметила Волочкова.

Также она подчеркнула, что, несмотря на обилие в Сети фотографий звезд в откровенных нарядах, ее снимки в купальниках все равно вызывают общественный резонанс. Балерина добавила, что критикам стоит переключить свое внимание на собственную внешность.