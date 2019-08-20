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РИА Новости

Волочкова резко ответила на критику фотографий со шпагатами

16:17 20.08.2019
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкБалерина Анастасия Волочкова с солистом Большого театра Ринатом Арифулиным выступают на ее юбилейном концерте в Государственном Кремлевском дворце
Балерина Анастасия Волочкова с солистом Большого театра Ринатом Арифулиным выступают на ее юбилейном концерте в Государственном Кремлевском дворце
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Анастасия Волочкова в эфире программы "Вечернее шоу с Аллой Довлатовой" ответила пользователям соцсетей и коллегам, которые критикуют ее фотографии в шпагате.
Довлатова поинтересовалась, не считает ли Волочкова, что сама иногда "подливает огонь" в общественную дискуссию по поводу своих фотографий. Однако балерина отметила, что, публикуя снимки, она отвечает на запросы аудитории.
"Про мои шпагаты что только не слагали. Но я смотрю, что фотографии с моими шпагатами вызывают больше ажиотажа, чем фотографии с детьми. Так мои хорошие, это вы тиражируете", - отметила Волочкова.
Также она подчеркнула, что, несмотря на обилие в Сети фотографий звезд в откровенных нарядах, ее снимки в купальниках все равно вызывают общественный резонанс. Балерина добавила, что критикам стоит переключить свое внимание на собственную внешность.
"Так, солнышки мои, вы приведите свои телеса в такое состояние, чтобы тоже быть сексуальными, классными, чтобы ваши мужчины смотрели не на Анастасию Волочкову, а на вас", - посоветовала артистка.
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