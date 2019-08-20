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РИА Новости

В "Ростехе" рассказали о состоянии доставшихся ремонтных заводов Минобороны

16:13 20.08.2019
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСтенд госкорпорации "Ростех"
Стенд госкорпорации Ростех
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Значительное число ремонтных предприятий, переданных Ростеху от Минобороны России, находятся в тяжелом финансовом состоянии, часть из них - банкроты, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.
Распоряжение о включении в состав Ростеха 88 ремонтных предприятий подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Ранее индустриальный директор кластера обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Ростеха Сергей Абрамов сообщал РИА Новости, что в 2019 году планируется завершить передачу в ведение госкорпорации ремонтных заводов Минобороны.
Стенд госкорпорации Ростех
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"Мы внимательно смотрим активы, проводим их аудит. Непрофильное имущество отчуждается на рыночных условиях. Значительное число активов передано в тяжелом финансовом состоянии, без каких-либо уникальных компетенций, уже в процедурах банкротства или предбанкротном состоянии. Общая стратегия корпорации в работе с переданными ремонтными заводами – их интеграция c соответствующими по профилю холдингами", - сказали в Ростехе.
Там отметили, что распоряжение правительства издано в развитие поручений президента 2013-14-х годов, согласно которым ведомственные ремонтные заводы Минобороны подлежали передаче в состав предприятий промышленности.
"Всего в структуру Ростеха за прошедшее время переданы порядка 100 предприятий со специализацией в области ремонта автомобильной, авиационной и железнодорожной техники, бронетехники, аэродромного и авиационного оборудования, входившие в холдинги "Авиаремонт", "Спецремонт", "Ремвооружение". В том числе, в течение лета 2019 года издан ряд нормативных актов президента и правительства, который фактически вывел этот процесс на завершающую стадию", - добавили в Ростехе.
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