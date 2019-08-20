В Чувашии открыли новый корпус одной из крупнейших в республике школ

ЧЕБОКСАРЫ, 20 авг – РИА Новости. Новый корпус средней общеобразовательной школы N61, открывшейся сегодня в Чебоксарах, позволит сократить число учащихся во вторую смену, считает председатель кабинета министров Чувашской Республики Иван Моторин.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации главы Чувашии, открытие нового корпуса средней общеобразовательной школы N61 в Чебоксарах – одной из крупнейших школ республики, приурочено к празднованию 550-летия столицы региона.
"Сегодня Чувашская Республика, как и все другие регионы России, реализует национальный проект "Образование", одной из главных задач которого является ликвидация второй смены в образовательных учреждениях. Надеюсь, что с вводом нового корпуса мы сможем разгрузить основное здание школы N61. На этом республика останавливаться не будет. В ближайшие годы в городе Чебоксары будет вводиться множество новых школ", – сказал председатель правительства республики на торжественной церемонии открытия нового корпуса школы.
В пресс-службе уточнили, что новый учебный корпус школы рассчитан 500 учащихся 8-11 классов. На капитальный ремонт здания из республиканского и городского бюджетов было направлено 88 миллионов рублей.
В пресс-службе добавили, что в наступающем учебном году в Чувашии будет реализован профориентационный проект "Инженерно-техническая школа". Проект разработан совместно с Чебоксарским производственным объединением имени В.И. Чапаева, межрегиональным центром компетенций WorldSkills — Чебоксарским электромеханическим колледжем Минобразования Чувашии и Чувашским государственным университетом имени И.Н.Ульянова. Проект предусматривает развитие цифрового и инженерно-технического образования для школьников с 1 по 11 классы.
В рамках проекта в Чувашии планируется открыть студию дизайна и лаборатории по направлениям "Прототипирование", "Сетевое и системное администрирование", "Роботехника", "3D-моделирование". На приобретение оборудования для трех цифровых лабораторий направлено шесть миллионов рублей федеральных средств.