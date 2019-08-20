В Чувашии открыли новый корпус одной из крупнейших в республике школ

"Сегодня Чувашская Республика, как и все другие регионы России, реализует национальный проект "Образование", одной из главных задач которого является ликвидация второй смены в образовательных учреждениях. Надеюсь, что с вводом нового корпуса мы сможем разгрузить основное здание школы N61. На этом республика останавливаться не будет. В ближайшие годы в городе Чебоксары будет вводиться множество новых школ", – сказал председатель правительства республики на торжественной церемонии открытия нового корпуса школы.