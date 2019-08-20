Симоньян призвала Зеленского отпустить Вышинского под домашний арест

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян призвала президента Украины Владимира Зеленского отпустить руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

"Уважаемый Владимир Александрович, через неделю, 27 августа, будет ровно 100 дней, как Вы работаете президентом Украины. У Вас еще есть время принять правильное и, возможно, самое стратегически важное решение — отпустить Кирилла хотя бы под домашний арест или подписку о невыезде", — написала она на своей странице в Telegram.

Журналист также посетовала, что сегодня снова перенесли заседание суда по жалобе на продление ареста Вышинского.

Дело Кирилла Вышинского

Руководителя портала РИА Новости Украина задержали в Киеве 15 мая 2018 года. Его обвинили в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене, за это ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Сам Вышинский считает обвинения в свой адрес ложью и манипуляцией: он подчеркивал, что за время его работы главредом РИА Новости Украина СБУ ни разу не предъявила ему претензий.

Во время одного из судебных заседаний журналист обратился за помощью к Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства.

Ранее суд уже неоднократно продлевал меру пресечения журналисту или переносил заседания: защита и многие эксперты считают, что украинская прокуратура специально затягивает процесс.

Реакция в России и мире

С момента задержания журналиста в его защиту выступали как отечественные, так и зарубежные коллеги. Весной более 250 представителей СМИ из России и со всего мира подписали обращение к Владимиру Зеленскому с призывом освободить Вышинского.

Около посольства Украины в Москве не раз проходили акции в его поддержку. Российский лидер назвал ситуацию беспрецедентной, подчеркнув, что Вышинского арестовали за его профессиональную деятельность.