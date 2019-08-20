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РИА Новости
Арест Кирилла Вышинского

Заседание суда по жалобе на арест Вышинского перенесли из-за болезни судьи

11:28 20.08.2019 (обновлено: 12:08 20.08.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАдвокат Кирилла Вышинского Андрей Доманский в Апелляционном суде Киева
Адвокат Кирилла Вышинского Андрей Доманский в Апелляционном суде Киева
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 20 авг — РИА Новости. Суд в Киеве отложил рассмотрение жалобы на арест руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского из-за болезни одного из судей. Об этом сообщил адвокат журналиста Андрей Доманский.

"Один из судей коллегии суда находится на больничном, поэтому рассмотрение жалобы откладывается", — сказал правозащитник, трансляцию вела "Украина.Ру" на YouTube.

Он уточнил, что дата следующего заседания пока не известна.
На прошлой неделе суд перенес рассмотрение апелляции защиты Вышинского на 19 августа из-за занятости адвокатов в других делах.

Дело Вышинского

Журналиста задержали в Киеве 15 мая 2018 года. Его обвинили в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене, за это ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский и его адвокат Андрей Доманский на заседании Киевского апелляционного суда
15 июля, 17:00Арест Кирилла Вышинского
Киселев назвал перенос суда по делу Вышинского безволием украинской власти
Сам Вышинский считает обвинения в свой адрес ложью и манипуляцией: он подчеркивал, что за время его работы главредом РИА Новости Украина СБУ ни разу не предъявила ему претензий.
Во время одного из судебных заседаний журналист обратился за помощью к Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства.
Ранее суд уже неоднократно продлевал меру пресечения журналисту или переносил заседания: защита и многие эксперты считают, что украинская прокуратура специально затягивает процесс.
Еще 60 дней: Суд продлил арест Вышинского до 19 сентября
19 июля, 19:10РИА Новости
Еще 60 дней: Суд продлил арест Вышинского до 19 сентябряСуд в Киеве продлил арест руководителю портала РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому еще на 60 дней, до 19 сентября. Такое решение огласила председательствующая судья Подольского районного суда. Защита Вышинского ходатайствовала об освобождении журналиста из-под стражи под личное обязательство, в том числе и с ношением электронного браслета.

Реакция в России и мире

С момента задержания журналиста в его защиту выступали как отечественные, так и зарубежные коллеги. Весной более 250 представителей СМИ из России и со всего мира подписали обращение к Владимиру Зеленскому с призывом освободить Вышинского.
Около посольства Украины в Москве не раз проходили акции в его поддержку. Российский лидер назвал ситуацию беспрецедентной, подчеркнув, что Вышинского арестовали за его профессиональную деятельность.
МИД России, в свою очередь, направлял Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы. Обеспокоенность выражали и в ОБСЕ: так, представитель организации по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир после очередного продления содержания Вышинского под стражей призвал Киев освободить его.
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева. 19 июля 2019
19 июля, 19:21Арест Кирилла Вышинского
Как отреагировали на продление ареста Вышинскому в России и мире
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Арест Кирилла ВышинскогоТомас ГремингерОБСЕРоссияУкраинаКирилл ВышинскийКиевВ мире
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