Заседание суда по жалобе на арест Вышинского перенесли из-за болезни судьи

КИЕВ, 20 авг — РИА Новости. Суд в Киеве отложил рассмотрение жалобы на арест руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского из-за болезни одного из судей. Об этом сообщил адвокат журналиста Андрей Доманский.

"Один из судей коллегии суда находится на больничном, поэтому рассмотрение жалобы откладывается", — сказал правозащитник, трансляцию вела "Украина.Ру" на YouTube .

Он уточнил, что дата следующего заседания пока не известна.

На прошлой неделе суд перенес рассмотрение апелляции защиты Вышинского на 19 августа из-за занятости адвокатов в других делах.

Дело Вышинского

Журналиста задержали в Киеве 15 мая 2018 года. Его обвинили в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене, за это ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Сам Вышинский считает обвинения в свой адрес ложью и манипуляцией: он подчеркивал, что за время его работы главредом РИА Новости Украина СБУ ни разу не предъявила ему претензий.

Во время одного из судебных заседаний журналист обратился за помощью к Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства.

Ранее суд уже неоднократно продлевал меру пресечения журналисту или переносил заседания: защита и многие эксперты считают, что украинская прокуратура специально затягивает процесс.

Реакция в России и мире

С момента задержания журналиста в его защиту выступали как отечественные, так и зарубежные коллеги. Весной более 250 представителей СМИ из России и со всего мира подписали обращение к Владимиру Зеленскому с призывом освободить Вышинского.

Около посольства Украины в Москве не раз проходили акции в его поддержку. Российский лидер назвал ситуацию беспрецедентной, подчеркнув, что Вышинского арестовали за его профессиональную деятельность.