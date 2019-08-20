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РИА Новости
Ленинградская область

Новую Ладогу благоустроят с учетом пожеланий местных жителей

15:26 20.08.2019
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© Фото : Алексей ХовановБывший Николаевский проспект
Бывший Николаевский проспект
© Фото : Алексей Хованов
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 авг - РИА Новости. План первоочередных мероприятий по ремонту и улучшению инфраструктуры города Новая Ладога будет разработан властями Ленинградской области с учетом мнения жителей, которое те смогут высказать в ходе голосования и общественных слушаний.
Соответсвующее решение было принято руководителями комитета по ЖКХ Ленинградской области вместе с коллегами из комитетов по строительству, ТЭК, дорожному хозяйству, Фонда капремонта и Центра компетенций, а также администраций Волховского района и Новоладожского городского поселения в рамках рабочей поездки в Новую Ладогу, где специалисты оценивали состояние инфраструктуры и общественных территорий поселения.
Комиссия, в частности, оценила работы по благоустройству "Суворовского сквера" и придомовых территорий в жилом микрорайоне "В", состояние территории у Новоладожской средней образовательной школы №2. Также эксперты проинспектировали содержание городских дорог, состяние площади имени Кирова и набережной Ладожской флотилии, посетили Городской дом культуры и Детскую школу искусств.
Как заявил председатель комитета по ЖКХ Ленинградской области Александр Тимков, участникам комиссии в недельный срок необходимо подготовить перечень необходимых мероприятий по благоустройству Новой Ладоги. Он, в частности, отметил необходимость ремонта дорог, восстановления тротуаров и поребриков, приведения в порядок коммуникаций.

"Городу необходима ливневая канализация - нужно начать проектирование. Требуется реконструировать и переложить часть наружной теплотрассы под землю. Частный сектор явно нарушает правила благоустройства - необходимо выдать соответствующие предписания. Все ключевые территории должны быть заявлены в федеральную программу "Формирование комфортной городской среды" на следующий год. Для этого надо активизировать работу по вовлечению населения в вопросы благоустройства, провести голосование и общественные слушания", - резюмировал председатель областного комитета по ЖКХ.

Новая Ладога — город в Волховском муниципальном районе, основанный в 1704 году на территории Николо-Медведского монастыря по указу Петра I.
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Ленинградская областьЛенинградская областьВолховский районОбщество
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