Комедия "Давай разведемся" с Анной Михалковой выйдет в прокат 21 ноября

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Комедия Анны Пармас "Давай разведемся" с Анной Михалковой в главной роли выйдет в российский прокат 21 ноября, фильм получил призы за лучший дебют, сценарий, а также приз зрительских симпатий на "Кинотавре", сообщила пресс-служба компании "Экспонента фильм".
Картина также была признана лучшей на международном фестивале "Балтийские дебюты".
По сюжету фильма успешный врач-гинеколог Маша (Михалкова) поглощена работой, от нее уходит муж (Антон Филипенко) и ее жизнь переворачивается вверх дном: на работе аврал, дети требуют постоянного внимания, а привыкшая побеждать Маша не готова уступить любимого мужа красотке фитнес-тренеру. Маша призывает на помощь полный боевой арсенал, включая потусторонние силы. Но новая жизнь открывает новые возможности.
Роли в фильме также исполнили Светлана Камынина, Максим Лагашкин, Федор Лавров, Надежда Маркина, Сергей Рост и другие.