Комедия "Давай разведемся" с Анной Михалковой выйдет в прокат 21 ноября

Председатель жюри конкурса "Кинотавр. Короткий метр", киноактриса, продюсер и телеведущая Анна Михалкова и режиссер Анна Пармас (справа) перед премьерой фильма А. Пармас "Давай разведемся" в рамках 30-го Открытого фестиваля российского кино "Кинотавр"

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Комедия Анны Пармас "Давай разведемся" с Анной Михалковой в главной роли выйдет в российский прокат 21 ноября, фильм получил призы за лучший дебют, сценарий, а также приз зрительских симпатий на "Кинотавре", сообщила пресс-служба компании "Экспонента фильм".

Картина также была признана лучшей на международном фестивале "Балтийские дебюты".

По сюжету фильма успешный врач-гинеколог Маша (Михалкова) поглощена работой, от нее уходит муж (Антон Филипенко) и ее жизнь переворачивается вверх дном: на работе аврал, дети требуют постоянного внимания, а привыкшая побеждать Маша не готова уступить любимого мужа красотке фитнес-тренеру. Маша призывает на помощь полный боевой арсенал, включая потусторонние силы. Но новая жизнь открывает новые возможности.