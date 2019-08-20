Жители Подмосковья могут следить за ходом строительства онлайн

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Жители Московской области смогут получать информацию о строящихся в регионе объектах с помощью мобильного сервиса "Подмосковные стройки", сообщает пресс-служба губернатора региона.
Новый раздел запущен Главгосстройнадзором региона во вторник на базе платформы "Добродел".
"В Московской области на протяжении многих лет идет интенсивная стройка, но, к сожалению, люди, которые покупали квартиры, не могли понять в каком состоянии находится строительство их домов. Мы оцифровали все многоквартирные дома и теперь каждый, кто приобретает жилье, может видеть на какой стадии находится объект", - цитирует пресс-служба главу региона Андрея Воробьева.
По его словам, каждый зарегистрированный пользователь портала может в режиме реального времени следить за тем, когда они получит ключи от новой квартиры.
"В зеленом цвете – если дом идет по графику, в желтом - если есть небольшое отставание, а в красном - проблемные объекты", - отметил Воробьев.
Он добавил, что следующей задачей мобильного сервиса является организация видеотрансляций с объекта.