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Жители Подмосковья могут следить за ходом строительства онлайн

15:18 20.08.2019 (обновлено: 20:49 20.08.2019)
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© Фото : Пресс-служба правительства Московской областиЖители Подмосковья могут следить за ходом строительства онлайн
Жители Подмосковья могут следить за ходом строительства онлайн
© Фото : Пресс-служба правительства Московской области
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Жители Московской области смогут получать информацию о строящихся в регионе объектах с помощью мобильного сервиса "Подмосковные стройки", сообщает пресс-служба губернатора региона.
Новый раздел запущен Главгосстройнадзором региона во вторник на базе платформы "Добродел".

"В Московской области на протяжении многих лет идет интенсивная стройка, но, к сожалению, люди, которые покупали квартиры, не могли понять в каком состоянии находится строительство их домов. Мы оцифровали все многоквартирные дома и теперь каждый, кто приобретает жилье, может видеть на какой стадии находится объект", - цитирует пресс-служба главу региона Андрея Воробьева.

По его словам, каждый зарегистрированный пользователь портала может в режиме реального времени следить за тем, когда они получит ключи от новой квартиры.
"В зеленом цвете – если дом идет по графику, в желтом - если есть небольшое отставание, а в красном - проблемные объекты", - отметил Воробьев.
Он добавил, что следующей задачей мобильного сервиса является организация видеотрансляций с объекта.
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Новости ПодмосковьяГлавгосстройнадзорАндрей ВоробьевМосковская областьОбщество
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