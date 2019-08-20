Жители Подмосковья могут следить за ходом строительства онлайн

"В Московской области на протяжении многих лет идет интенсивная стройка, но, к сожалению, люди, которые покупали квартиры, не могли понять в каком состоянии находится строительство их домов. Мы оцифровали все многоквартирные дома и теперь каждый, кто приобретает жилье, может видеть на какой стадии находится объект", - цитирует пресс-служба главу региона Андрея Воробьева.