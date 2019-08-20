Актер из "Однажды… в Голливуде" рассказал, что Тарантино вырезал из фильма

"Он вырезал немало легких и смешных сцен со мной, как и одну тяжелую, о которой не стоит пока говорить. Возможно, Тарантино покажет ее потом. Но сейчас я не хочу спойлерить и портить впечатление у зрителей", - сказал Херриман.

Актер также объяснил, что его роль основателя секты "Семья" в фильме Тарантино отличается от того, что он делал в "Охотнике за разумом" для Netflix.

"Квентин сделал комичного Мэнсона. У меня были смешанные чувства по этому поводу, но не мог же я сказать "нет" Тарантино. Еще я переживал из-за того, что он вообще не предложит мне эту роль, так как я играл точно такого же парня в другом проекте. Как оказалось, для режиссера это было не принципиально", - прокомментировал актер.