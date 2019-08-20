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РИА Новости

Авиадебошир пойдет под суд за попытку разбить головой иллюминатор

14:56 20.08.2019
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© Depositphotos / lucidwatersБортпроводники во время предполетного инструктажа
Бортпроводники во время предполетного инструктажа
© Depositphotos / lucidwaters
Бортпроводники во время предполетного инструктажа. Архивное фото
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Уголовное дело в отношении авиадебошира возбудили в Краснодаре, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Ранее Волк сообщила, что суд назначил пять суток ареста мужчине, пытавшемуся разбить головой иллюминатор и из-за которого самолет из Тель-Авива в Санкт-Петербург совершил вынужденную посадку в Краснодаре.
"Отделением дознания Краснодарского линейного управления МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 1 статьи 213 УК РФ", - рассказала Ирина Волк.
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МВД РФКраснодарский крайСанкт-ПетербургПроисшествия
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