Авиадебошир пойдет под суд за попытку разбить головой иллюминатор

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Уголовное дело в отношении авиадебошира возбудили в Краснодаре, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Ранее Волк сообщила, что суд назначил пять суток ареста мужчине, пытавшемуся разбить головой иллюминатор и из-за которого самолет из Тель-Авива в Санкт-Петербург совершил вынужденную посадку в Краснодаре.
"Отделением дознания Краснодарского линейного управления МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 1 статьи 213 УК РФ", - рассказала Ирина Волк.