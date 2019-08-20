Летевший из Китая самолет совершил экстренную посадку в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН, 20 авг - РИА Новости. Летевший из Китая самолет совершил экстренную посадку в столице Казахстана, сообщил во вторник комитет гражданской авиации министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

"Сегодня рейс VSV464 авиакомпании Scat, тип воздушного судна B757, по маршруту Сания (Китай)- Нур-Султан в 16.58 (13.58 мск) совершил экстренную посадку. По предварительной информации диспетчерской службы аэропорта Санья, на ВПП обнаружены фрагменты резины, по предварительным данным, в результате наезда на неизвестный предмет произошел порез верхнего слоя задних колес левой основной стойки шасси", - говорится в сообщении комитета.