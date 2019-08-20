Рогозин планирует отправить роботов покорять Эльбрус

"Наши инженеры думают вот еще о чем, когда мы сейчас рассказывали о работе марсоходов, луноходов, там же (на Луне - ред.) поверхность не асфальт... У меня идея появилась, мы по телефону обсудили, сделать на Эльбрус восхождение именно робототехнического комплекса, как будет подниматься под углами, как будет воздействовать атмосфера. Покорение Эльбруса с помощью космического робота - это интересно", - сказал Рогозин.