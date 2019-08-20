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РИА Новости

Рогозин планирует отправить роботов покорять Эльбрус

14:31 20.08.2019
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин. Архивное фото
ПЯТИГОРСК, 20 авг - РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин планирует отправить роботов покорить высочайшую точку Европы Эльбрус.
"Наши инженеры думают вот еще о чем, когда мы сейчас рассказывали о работе марсоходов, луноходов, там же (на Луне - ред.) поверхность не асфальт... У меня идея появилась, мы по телефону обсудили, сделать на Эльбрус восхождение именно робототехнического комплекса, как будет подниматься под углами, как будет воздействовать атмосфера. Покорение Эльбруса с помощью космического робота - это интересно", - сказал Рогозин.
По его словам, кавказские горы вполне подойдут для испытания роботов.
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