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РИА Новости

В Госдуме прокомментировали запрет рекламы государственных СМИ в Twitter

14:24 20.08.2019 (обновлено: 17:35 20.08.2019)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСтраница социальной сети Twitter на экране смартфона
Страница социальной сети Twitter на экране смартфона
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Страница социальной сети Twitter на экране смартфона. Архивное фото
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Запрет интернет-корпорации Twitter на рекламу государственных СМИ ограничивает свободу в интернете, фактически это "охота на ведьм" в более глобальных масштабах, заявил РИА Новости депутат Госдумы Виктор Зубарев (ЕР).
Ранее интернет-корпорация Twitter заявила, что запретит рекламу государственных СМИ. Определяя, какое СМИ является государственным, Twitter будет принимать во внимание такие факторы, как контроль над редакционным контентом, финансы организации, влияние (или "вмешательство") на другие СМИ и журналистов, "политическое давление или контроль над процессом производства и распространения" новостей.
Логотип социальной сети Twitter
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"Twitter перестает размещать рекламу государственных СМИ. Однако исходя из критериев, по которым Twitter собирается "фильтровать" принадлежность СМИ к государству, можно сказать, что соцсеть начинает охоту на ведьм. Чтобы навсегда отказать вам в рекламе, достаточно будет пригласить в эфир неугодного журналиста. Два года назад они уже проделали подобный трюк с Russia Today и Sputnik, а сейчас "охота на ведьм" приобретает более глобальные масштабы. Фактически Twitter своими требованиями ограничивает свободу в интернете", - заявил Зубарев.
Депутат Госдумы от "Справедливой России" Олег Нилов в беседе с РИА Новости также отметил, что действия компании - это "стопроцентная заявка на удушение конкурентов".
"Все в очередной раз сводится к американским и западным стандартам по навязыванию своей философии", - добавил он.
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