Площадь природного пожара на Канарах достигла 12 тысяч гектаров

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Площадь природного пожара на испанском острове Гран-Канария, одном из крупнейших в популярном среди туристов Канарском архипелаге, достигла 12 тысяч гектаров, сообщила местная служба спасения.

Ранее сообщалось, что площадь начавшегося в субботу природного пожара на острове Гран-Канария составляет 10 тысяч гектаров.

По данным службы спасения Канарских островов, периметр пожара к настоящему времени составляет 78,8 километра.

Ранее глава региона Анхель Виктор Торрес сообщил, что число эвакуированных из-за пожара составило почти 10 тысяч человек. Он также отметил, что в настоящее время в тушении пожара задействованы порядка тысячи человек.