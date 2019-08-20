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РИА Новости

Площадь природного пожара на Канарах достигла 12 тысяч гектаров

14:10 20.08.2019
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© REUTERS / Borja SuarezЛесной пожар на Канарских островах
Лесной пожар на Канарских островах
© REUTERS / Borja Suarez
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Площадь природного пожара на испанском острове Гран-Канария, одном из крупнейших в популярном среди туристов Канарском архипелаге, достигла 12 тысяч гектаров, сообщила местная служба спасения.
Ранее сообщалось, что площадь начавшегося в субботу природного пожара на острове Гран-Канария составляет 10 тысяч гектаров.
По данным службы спасения Канарских островов, периметр пожара к настоящему времени составляет 78,8 километра.
Ранее глава региона Анхель Виктор Торрес сообщил, что число эвакуированных из-за пожара составило почти 10 тысяч человек. Он также отметил, что в настоящее время в тушении пожара задействованы порядка тысячи человек.
Во вторник утром Торрес написал в Twitter, что пожар на острове Гран-Канария "начал стихать и теряет потенциал".
Лесной пожар на Канарских островах
Вчера, 11:51РИА Новости
Число эвакуированных из-за пожара на Канарах достигло десяти тысяч человек
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