В ПФР прокомментировали увольнение зампреда правления Иванова

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Увольнение заместителя председателя правления Пенсионного фонда России Алексея Иванова не отразилось на работе фонда, в нем идут внутренние плановые проверки, сообщили РИА Новости в пресс-службе ПФР.

Ранее сообщалось, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об увольнении Иванова в связи с утратой доверия.

"Увольнение зампреда ПФР Иванова не отразилось на работе фонда, в настоящее время идут плановые проверки в соответствии с программами внутреннего контроля и внутреннего аудита", - рассказали в фонде.

Иванова подозревают в получении взятки. По данным следствия, Иванов при посредничестве директора департамента по работе с государственными структурами компании "Техносерв Менеджмент" Алексея Копейкина в 2017-2019 годы получил от "неустановленных лиц, действующих в интересах "Техносерва", не менее 4,4 миллиона рублей за покровительство. Иванову грозит до 15 лет лишения свободы и кратный штраф, он арестован на два месяца.