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РИА Новости

Под Тулой разыскивают водителя, въехавшего в группу инвалидов на колясках

13:57 20.08.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ВОРОНЕЖ, 20 авг - РИА Новости. Полицейские устанавливают личность водителя, который в понедельник вечером сбил в Тульской области трех инвалидов, которые передвигались на колясках, сообщает во вторник управление МВД по региону.
Инцидент произошел в Алексинском районе.
Врач станции скорой медицинской помощи
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"По предварительным данным, в понедельник вечером неустановленный водитель на неустановленном автомобиле совершил наезд на трёх лиц, передвигавшихся на инвалидных колясках. После этого водитель скрылся с места происшествия", - говорится в сообщении.
Как информирует полиция, в результате ДТП пострадали три инвалидов. После оказания медицинской помощи они были отпущены домой.
"Полицией принимаются все необходимые меры для установления личности и местонахождения водителя", - говорится в сообщении.
По информации сетевого издания "Тульские новости", в ДТП пострадали спортсмены-паралимпийцы, готовящиеся в Алексине к международным соревнованиям по спортивной игре на точность бочча. По данным издания, травмы получили 21-летняя Диана Цыплина из Краснодара, 32-летний Александр Легостаев из Перми и 25-летний Сергей Сафин из Саратова.
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