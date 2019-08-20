Под Тулой разыскивают водителя, въехавшего в группу инвалидов на колясках

ВОРОНЕЖ, 20 авг - РИА Новости. Полицейские устанавливают личность водителя, который в понедельник вечером сбил в Тульской области трех инвалидов, которые передвигались на колясках, сообщает во вторник управление МВД по региону.
Инцидент произошел в Алексинском районе.
"По предварительным данным, в понедельник вечером неустановленный водитель на неустановленном автомобиле совершил наезд на трёх лиц, передвигавшихся на инвалидных колясках. После этого водитель скрылся с места происшествия", - говорится в сообщении.
Как информирует полиция, в результате ДТП пострадали три инвалидов. После оказания медицинской помощи они были отпущены домой.
"Полицией принимаются все необходимые меры для установления личности и местонахождения водителя", - говорится в сообщении.
По информации сетевого издания "Тульские новости", в ДТП пострадали спортсмены-паралимпийцы, готовящиеся в Алексине к международным соревнованиям по спортивной игре на точность бочча. По данным издания, травмы получили 21-летняя Диана Цыплина из Краснодара, 32-летний Александр Легостаев из Перми и 25-летний Сергей Сафин из Саратова.