Под Тулой разыскивают водителя, въехавшего в группу инвалидов на колясках

ВОРОНЕЖ, 20 авг - РИА Новости. Полицейские устанавливают личность водителя, который в понедельник вечером сбил в Тульской области трех инвалидов, которые передвигались на колясках, сообщает во вторник управление МВД по региону.

Инцидент произошел в Алексинском районе.

"По предварительным данным, в понедельник вечером неустановленный водитель на неустановленном автомобиле совершил наезд на трёх лиц, передвигавшихся на инвалидных колясках. После этого водитель скрылся с места происшествия", - говорится в сообщении.

Как информирует полиция, в результате ДТП пострадали три инвалидов. После оказания медицинской помощи они были отпущены домой.

"Полицией принимаются все необходимые меры для установления личности и местонахождения водителя", - говорится в сообщении.