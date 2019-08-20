"Роскосмос" нашел попутчицу космическому роботу "Федору"

МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Индикатором невесомости в корабле "Союз МС-14", на котором к Международной космической станции отправится робот "Федор", станет игрушечный космонавт Маруся, сообщил во вторник официальный представитель Роскосмоса Владимир Устименко.

Перед своей первой космической миссией робот получил новое имя – теперь его зовут Skybot F-850.

"Кто сказал, что Skybot летит в гордом одиночестве? Знакомьтесь: Маруся, просто Маша, им будет о чем поговорить во время пуска и полета… Для технарей: индикатор невесомости, она первая традиционно это на себе ощутит новое состояние", - написал Устименко в Facebook.

Робот "Федор" отправится на МКС 22 августа на корабле "Союз МС-14", который впервые запустят новой версией ракеты "Союз-2.1а" с российской системой управления. До этого пилотируемые корабли летали на ракетах "Союз-ФГ" с украинской системой. Однако система аварийного спасения на ракете останется аналоговой. Для исследования взаимодействия новой ракеты и старой системы спасения во время реального полета проводится тестовый запуск корабля "Союз МС-14" без экипажа на борту.