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РИА Новости

В Петербурге возбудили дело из-за рекламы на счетах за электроэнергию

13:44 20.08.2019 (обновлено: 15:38 20.08.2019)
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкОплата услуг ЖКХ
Оплата услуг ЖКХ
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 авг – РИА Новости. УФАС по Санкт-Петербургу возбудило дело по признакам нарушения закона о рекламе из-за информации об аптеках на счетах за электроэнергию, сообщает во вторник ведомство.
"Санкт-Петербургское УФАС России возбудило дело по признакам нарушения закона о рекламе в отношении АО "Петроэлектросбыт" (ПЭС). Заявительница предоставила в антимонопольный орган квитанцию ресурсоснабжающей организации, которая, по ее мнению, содержит нарушение закона", - говорится в сообщении.
Согласно материалам УФАС, заявительница, получив квитанцию на оплату электроэнергии за май, обнаружила на ней рекламу аптечной сети с указанием скидок на определенные препараты. При этом закон о рекламе не допускает размещение рекламы на платежных документах для внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги, в том числе и на оборотной стороне. Эти ограничения на распространяются на социальную рекламу и справочно-информационные сведения.
Слушания по делу пройдут 2 сентября, информирует УФАС.
Здание Федеральной антимонопольной службы Росси
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"Квитанция, которая представлена в публикации на сайте УФАС, является счетом за потребленную электроэнергию годичной давности и была выставлена за апрель 2018 года, а не за май 2019, как утверждается в сообщении УФАС. В момент выставления квитанции - в апреле 2018 года - закон, запрещающий размещать коммерческую рекламу на счетах ЖКХ, еще не вступил в силу", - прокомментировали РИА Новости в "Петроэлектросбыте".
"С мая 2018 реклама на квитанциях "Петроэлектросбыта" не размещается, более того, с августа 2018 года все петербуржцы получают счета за электроэнергию в запечатанном виде - в виде конвертированных мейлеров, напечатанных на белой, а не на голубой бумаге (как на копии квитанции в публикации УФАС - ред.)", - отметили в компании.
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РоссияСанкт-ПетербургОбщество
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