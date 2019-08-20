В Петербурге возбудили дело из-за рекламы на счетах за электроэнергию

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 авг – РИА Новости. УФАС по Санкт-Петербургу возбудило дело по признакам нарушения закона о рекламе из-за информации об аптеках на счетах за электроэнергию, сообщает во вторник ведомство.

"Санкт-Петербургское УФАС России возбудило дело по признакам нарушения закона о рекламе в отношении АО "Петроэлектросбыт" (ПЭС). Заявительница предоставила в антимонопольный орган квитанцию ресурсоснабжающей организации, которая, по ее мнению, содержит нарушение закона", - говорится в сообщении.

Согласно материалам УФАС, заявительница, получив квитанцию на оплату электроэнергии за май, обнаружила на ней рекламу аптечной сети с указанием скидок на определенные препараты. При этом закон о рекламе не допускает размещение рекламы на платежных документах для внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги, в том числе и на оборотной стороне. Эти ограничения на распространяются на социальную рекламу и справочно-информационные сведения.

Слушания по делу пройдут 2 сентября, информирует УФАС.

"Квитанция, которая представлена в публикации на сайте УФАС, является счетом за потребленную электроэнергию годичной давности и была выставлена за апрель 2018 года, а не за май 2019, как утверждается в сообщении УФАС. В момент выставления квитанции - в апреле 2018 года - закон, запрещающий размещать коммерческую рекламу на счетах ЖКХ, еще не вступил в силу", - прокомментировали РИА Новости в "Петроэлектросбыте".