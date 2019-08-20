Рогозин оценил значение появления SpaceX для "Роскосмоса"

"То, что Маск появился, для нас это тоже хорошо. Мы почивали на лаврах, у нас все было замечательно, 40% всего рынка пусковых услуг держали под контролем, а сейчас вызов", - сказал он на молодежном образовательном форуме "Машук-2019".