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РИА Новости

В Совфеде прокомментировали результаты переговоров Путина и Макрона

12:47 20.08.2019
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в резиденции президента Франции "Форт Брегансон"
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в резиденции президента Франции Форт Брегансон
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в резиденции президента Франции "Форт Брегансон". Архивное фото
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Переговоры президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона могут стать сигналом к налаживанию отношений между Европой и РФ, считает первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.
Накануне во Франции прошли переговоры Владимира Путина и Эммануэля Макрона. По мнению французского президента, в ходе встречи может быть подготовлен саммит "нормандской четверки" (Россия, Франция, Германия, Украина). В ответ Путин отметил, что альтернативы этому формату нет.
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в резиденции президента Франции Форт Брегансон
19 августа, 20:50Радио
Россия ‒ Франция: диалог на высшем уровне по глобальным темам
"Я не исключаю, что переговоры глав России и Франции могут стать сигналом для налаживания диалога Европы и Москвы", - сказал Джабаров РИА Новости во вторник.
По его словам, Европа постепенно созревает к возобновлению полноформатного диалога с Россией, и Макрон хочет быть лидером этого движения.
"Тем более учитывая, что канцлер ФРГ Ангела Меркель погрязла в русофобской политике, уступает эту пальму первенства Макрону", - добавил он.
Джабаров также полагает, что на предстоящей встрече в рамках G7 Макрон также расскажет партнерам о переговорах с российским президентом.
"То, что встреча двух лидеров продолжалась около 3,5 часов говорит о том, что у сторон много тем, представляющих взаимный интерес и перспективы развития", - сказал парламентарий.
По его мнению, в ходе переговоров могли подниматься вопросы, касающиеся Украины и ДРСМД.
"Тот факт, что по итогам переговоров не было публичных заявлений (по данным темам - ред.), может свидетельствовать о том, что все эти вопросы находятся в разработке, и говорить о них пока преждевременно", - заключил Джабаров.
Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в резиденции президента Франции Форт Брегансон
Вчера, 03:25РИА Новости
Макрон заявил, что убежден в европейском будущем России
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Эммануэль МакронG7Совет Федерации РФВладимир ПутинФранцияРоссияПолитика
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