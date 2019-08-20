В Совфеде прокомментировали результаты переговоров Путина и Макрона

Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в резиденции президента Франции "Форт Брегансон". Архивное фото

Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в резиденции президента Франции "Форт Брегансон"

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Переговоры президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона могут стать сигналом к налаживанию отношений между Европой и РФ, считает первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.

Накануне во Франции прошли переговоры Владимира Путина и Эммануэля Макрона. По мнению французского президента, в ходе встречи может быть подготовлен саммит "нормандской четверки" (Россия, Франция, Германия, Украина). В ответ Путин отметил, что альтернативы этому формату нет.

"Я не исключаю, что переговоры глав России и Франции могут стать сигналом для налаживания диалога Европы и Москвы", - сказал Джабаров РИА Новости во вторник.

По его словам, Европа постепенно созревает к возобновлению полноформатного диалога с Россией, и Макрон хочет быть лидером этого движения.

"Тем более учитывая, что канцлер ФРГ Ангела Меркель погрязла в русофобской политике, уступает эту пальму первенства Макрону", - добавил он.

Джабаров также полагает, что на предстоящей встрече в рамках G7 Макрон также расскажет партнерам о переговорах с российским президентом.

"То, что встреча двух лидеров продолжалась около 3,5 часов говорит о том, что у сторон много тем, представляющих взаимный интерес и перспективы развития", - сказал парламентарий.

По его мнению, в ходе переговоров могли подниматься вопросы, касающиеся Украины и ДРСМД.