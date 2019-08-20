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РИА Новости

Россияне не боятся замены людей на рабочих местах роботами, показал опрос

12:43 20.08.2019 (обновлено: 13:17 20.08.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтенд компании "Дом. РФ" на Петербургском международном экономическом форуме 2019 (ПМЭФ-2019)
Стенд компании Дом. РФ на Петербургском международном экономическом форуме 2019 (ПМЭФ-2019)
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Почти 80% россиян не боятся, что людей на рабочих местах заменят роботы, при этом 47% считают такую перспективу реальной, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Как указано в опросе, более половины россиян (51%) не согласны с тем, что в ближайшем будущем роботы смогут заменить людей во многих сферах деятельности - чаще всего так отвечали женщины (57%), а также люди в возрасте от 35 до 44 лет (55%) и старше 60 лет (59%). Согласны с подобной позицией 47% опрошенных, преимущественно мужчины (55%), а также те, кому от 18 до 24 лет (70%) и от 25 до 34 лет (56%).
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Результаты опроса показали, что перспектива замены людей на рабочих местах роботами не пугает большинство работающих россиян (78%), при этом 21% занятого населения все же испытывает опасения по данному поводу.
По данным ВЦИОМ, 49% россиян считают, что робототехнику стоит развивать в первую очередь в сфере освоения космоса, 44% - в сфере опасных промышленных производств. Не менее важны с точки зрения роботизации сферы ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (39%), медицинской диагностики и манипуляций (34%), сельского хозяйства (27%). В меньшей степени необходима роботизация в сферах управления общественным транспортом (7%), досуга и развлечений (4%), а также образования (3%).
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Роботы среди людей: что они делают и как их распознатьЧто такое роботы, где их используют, в чем их отличие от автоматических механизмов? Есть ли права у искусственно созданных разумных существ? Ответы на эти и другие вопросы в новой инфографике, подготовленной «Социальным навигатором» МИА «Россия сегодня» совместно с НИЯУ МИФИ.
Отмечается, что при этом 80% россиян согласны с тем, что развитие российской робототехники будет способствовать укреплению позиций страны в освоении космоса в целом, 15% придерживаются обратного мнения.
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 18 августа среди россиян старше 18 лет методом телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1,6 тысячи респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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