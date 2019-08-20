Россияне не боятся замены людей на рабочих местах роботами, показал опрос

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Почти 80% россиян не боятся, что людей на рабочих местах заменят роботы, при этом 47% считают такую перспективу реальной, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Как указано в опросе, более половины россиян (51%) не согласны с тем, что в ближайшем будущем роботы смогут заменить людей во многих сферах деятельности - чаще всего так отвечали женщины (57%), а также люди в возрасте от 35 до 44 лет (55%) и старше 60 лет (59%). Согласны с подобной позицией 47% опрошенных, преимущественно мужчины (55%), а также те, кому от 18 до 24 лет (70%) и от 25 до 34 лет (56%).

Результаты опроса показали, что перспектива замены людей на рабочих местах роботами не пугает большинство работающих россиян (78%), при этом 21% занятого населения все же испытывает опасения по данному поводу.

По данным ВЦИОМ, 49% россиян считают, что робототехнику стоит развивать в первую очередь в сфере освоения космоса, 44% - в сфере опасных промышленных производств. Не менее важны с точки зрения роботизации сферы ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (39%), медицинской диагностики и манипуляций (34%), сельского хозяйства (27%). В меньшей степени необходима роботизация в сферах управления общественным транспортом (7%), досуга и развлечений (4%), а также образования (3%).

Отмечается, что при этом 80% россиян согласны с тем, что развитие российской робототехники будет способствовать укреплению позиций страны в освоении космоса в целом, 15% придерживаются обратного мнения.