В антикоррупционном бюро Украины назвали данные о "прослушке" в ГП слухами

При этом она заявила, что в прокуратуре произошедшее связывают "с тем, что именно... Стрижевская... является руководителем прокурора, поддерживающего админпротокол по... Сытнику".

Госбюро расследований подозревает Сытника в том, что он несколько раз отдыхал на территории охотничьего хозяйства "Полесское-Сарны" в Ровенской области в период с 2017 по 2019 год и не внес в декларацию этот отдых, который обошёлся в примерно 20 тысяч долларов. По данным Национального антикоррупционного бюро, за него платило третье лицо. Кроме того, генпрокурор Украины Юрий Луценко ранее подтвердил СМИ, что следователи Госбюро расследований установили, что за свой отдых и отдых семьи своих друзей, по письменным заявлениям работников этого хозяйства, Сытник "забыл заплатить немалую сумму наличными".