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РИА Новости

В антикоррупционном бюро Украины назвали данные о "прослушке" в ГП слухами

12:36 20.08.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГлава Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник
Глава Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Глава Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник. Архивное фото
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник назвал слухами информацию о "прослушке" в служебном кабинете заместителя генерального прокурора Анжелы Стрижевской, сообщает издание УНИАН.
"Не хочу комментировать слухи", - сказал Сытник журналистам.
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Ранее о прослушивающих устройствах в кабинете Стрижевской заявила пресс-секретарь Генпрокурора Украины Лариса Сарган. Она сообщила, что ни генпрокурор, ни его заместители генпрокуратуры или руководитель Специализированной прокуратуры такую прослушку не санкционировали.
При этом она заявила, что в прокуратуре произошедшее связывают "с тем, что именно... Стрижевская... является руководителем прокурора, поддерживающего админпротокол по...  Сытнику".
Госбюро расследований подозревает Сытника в том, что он несколько раз отдыхал на территории охотничьего хозяйства "Полесское-Сарны" в Ровенской области в период с 2017 по 2019 год и не внес в декларацию этот отдых, который обошёлся в примерно 20 тысяч долларов. По данным Национального антикоррупционного бюро, за него платило третье лицо. Кроме того, генпрокурор Украины Юрий Луценко ранее подтвердил СМИ, что следователи Госбюро расследований установили, что за свой отдых и отдых семьи своих друзей, по письменным заявлениям работников этого хозяйства, Сытник "забыл заплатить немалую сумму наличными".
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